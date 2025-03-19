Где еще в Казахстане могут разрешить открывать казино, рассказали в Минтуризма

Вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев в кулуарах сената рассказал, могут ли в Казахстане расширить число локаций для открытия казино, передает NUR.KZ.

Ержан Еркинбаев заявил, что сейчас обсуждается возможность расширения списка мест, где можно будет открывать казино.

"Для открытия новых зон рассматриваются разные локации: Мангистауская область, две локации предлагаются акиматом. Это "Теплый пляж" и курортная зона "Кендерли". Мы сейчас смотрим с акиматом на потенциал, какое количество туристов привлекут эти игорные зоны, какое количество налогов и рабочих мест, взвешиваем все за и против. Решение по этому поводу будет принимать глава государства. Также предлагается Алматинская область, Жетiсу, приграничные территории. Но предлагать акиматы могут многое, решение будут принимать на основе четких расчетов", - сказал он.

При этом вице-министр подчеркнул, что эти места рассматриваются исключительно с позиции, "что это будет исключительно для иностранных туристов".

"При входе в казино они будут предоставлять паспорт. Это нормальная практика, которая существует в ряде стран: Сингапуре, Южной Корее, где разрешают играть иностранцам, но не разрешают местному населению", - пояснил Еркинбаев.

Отметим, согласно закону "Об игорном бизнесе", казино, залы игровых автоматов, букмекерские конторы и тотализаторы (кассы букмекерских контор и (или) тотализаторов) подлежат размещению в Алматинской области на побережье Капшагайского водохранилища и в Бурабайском районе Акмолинской области в пределах территорий, определяемых местными исполнительными органами.

Границы территорий для размещения казино, залов игровых автоматов, букмекерских контор и тотализаторов (касс букмекерских контор и (или) тотализаторов) определяются местными исполнительными органами по согласованию с уполномоченным органом.