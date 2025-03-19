Когда в Алматы отключат отопление, рассказали в акимате
Опубликовано:
Жители многоквартирных домов в Алматы жалуются на жару в помещении. В акимате города рассказали, когда в городе завершится отопительный сезон в этом году, передает корреспондент NUR.KZ.
"Отопительный сезон в городе Алматы завершается согласно Правилам подготовки и прохождения отопительного сезона по постановлению городского акимата при достижении устойчивой среднесуточной температуры наружного воздуха более +8⁰ и выше в течение пяти суток", - рассказали в акимате.
В горадминистрации добавили, что параметры теплоносителя задаются с учетом среднесуточной температурой наружного воздуха.
"В каждом доме установлен тепловой пункт (на балансе потребителя), где теплоснабжение регулируется сотрудниками КСК, ОСИ", - сообщили в пресс-службе акимата.
Отметим, сегодня, 19 марта, в Алматы обещают солнечную погоду. Температура днем поднимется до 17 градусов, а ночью опустится до 0 градусов.
Ранее алматинцам разъясняли выставленные в квитанциях начисления за тепло. Сообщалось, что они охватывают два периода.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2229260-kogda-v-almaty-otklyuchat-otoplenie-rasskazali-v-akimate/