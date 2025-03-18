Мальчику из ВКО с низким весом и ДЦП нужно обследование за 3 млн тенге

5-летний Тимофей из Усть-Каменогорска страдает ДЦП и низкой массой тела, однако причина этого неизвестна. Ребенку необходимо обследование, которое стоит более 3 млн тенге, передает NUR.KZ.

"Беременность проходила хорошо, без осложнений. Тимофей - очень желанный ребенок в нашей семье. Вся семья с большим трепетом и любовью ждали появления сына. Имя братику выбрала дочь Ася.

Тимофей появился на свет 19 июня 2019 года. Его сразу отдали папе, который ждал в палате. После всех манипуляций после кесарева сечения меня привезли к сыну и мужу. Я была самой счастливой мамой. Ведь я представляла как дети будут играть, как брат будет настоящим защитником и опорой для своей сестры", - вспоминает мама мальчика, Марина Титова.

Спустя неделю маму и сына выписали домой. Однако счастье длилось недолго. С двух месяцев Тимофей стал много плакать, не спал ночами. Врачи списали это на младенческие колики, говорит мама.

"Когда сыну было 6 месяцев, мы поехали в Новосибирск, чтобы показаться неврологу, так как наши врачи не могли поставить диагноз. После консультации и диагностики нам сказали, что у Тимофея травма шейного отдела позвоночника. В 6 месяцев он не держал голову, не переворачивался. Именно эта травма привела Тимофея к диагнозу "ДЦП".

С того момента начались наши бесконечные массажи, ЛФК, приемы у остеопата. Мы проходили реабилитацию в Новосибирске, Екатеринбурге, Астане, Алматы. Помимо основного диагноза, есть и сопутствующие: ЗПРР, ЗПМР, белковая недостаточность, гастроэзофагальный рефлюкс. Но с весом совсем плохо. В свои 5 лет Тима весит 9,8 кг, сильно отстает в физическом развитии", - говорит Марина.

По ее словам, из-за низкого веса мальчик сейчас не может получать ЛФК и, как следствие, не развивается физически.

"Мы прошли предварительное обследование у специалиста турецкой клиники, который признал тяжелое состояние ребенка и необходимость срочной постановки диагноза.

Тимофей - замечательный мальчик и настоящий боец. Он уверенно идет к своей цели - встать на ножки и быть полноценным членом общества. За эти годы была проделана колоссальная работа. Сейчас мы ведем сбор на обследование Тимофея. Для нашей семьи это огромная сумма - 6600 долларов (3 290 000 тенге). Но наш малыш очень нуждается в этом обследовании. Нам нужно понять причину критически малого веса", - делится мама.

Своего жилья у семьи нет - они живут на даче. Кроме того, у супругов есть кредиты, которые брали на лечение сына. Родители Тимофея просят всех неравнодушных помочь Тимофею встать на ноги и быть полноценным членом общества.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4302 1626 8471, Марина Т.

Тел.: +7 708 929 03 90

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