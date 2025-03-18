Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Мальчику из ВКО с низким весом и ДЦП нужно обследование за 3 млн тенге

Опубликовано:

Тимофей с мамой
Тимофей с мамой. Фото: из личного архива

5-летний Тимофей из Усть-Каменогорска страдает ДЦП и низкой массой тела, однако причина этого неизвестна. Ребенку необходимо обследование, которое стоит более 3 млн тенге, передает NUR.KZ.

"Беременность проходила хорошо, без осложнений. Тимофей - очень желанный ребенок в нашей семье. Вся семья с большим трепетом и любовью ждали появления сына. Имя братику выбрала дочь Ася.

Тимофей появился на свет 19 июня 2019 года. Его сразу отдали папе, который ждал в палате. После всех манипуляций после кесарева сечения меня привезли к сыну и мужу. Я была самой счастливой мамой. Ведь я представляла как дети будут играть, как брат будет настоящим защитником и опорой для своей сестры", - вспоминает мама мальчика, Марина Титова.

Спустя неделю маму и сына выписали домой. Однако счастье длилось недолго. С двух месяцев Тимофей стал много плакать, не спал ночами. Врачи списали это на младенческие колики, говорит мама.

"Когда сыну было 6 месяцев, мы поехали в Новосибирск, чтобы показаться неврологу, так как наши врачи не могли поставить диагноз. После консультации и диагностики нам сказали, что у Тимофея травма шейного отдела позвоночника. В 6 месяцев он не держал голову, не переворачивался. Именно эта травма привела Тимофея к диагнозу "ДЦП".

С того момента начались наши бесконечные массажи, ЛФК, приемы у остеопата. Мы проходили реабилитацию в Новосибирске, Екатеринбурге, Астане, Алматы. Помимо основного диагноза, есть и сопутствующие: ЗПРР, ЗПМР, белковая недостаточность, гастроэзофагальный рефлюкс. Но с весом совсем плохо. В свои 5 лет Тима весит 9,8 кг, сильно отстает в физическом развитии", - говорит Марина.

По ее словам, из-за низкого веса мальчик сейчас не может получать ЛФК и, как следствие, не развивается физически.

"Мы прошли предварительное обследование у специалиста турецкой клиники, который признал тяжелое состояние ребенка и необходимость срочной постановки диагноза.

Тимофей - замечательный мальчик и настоящий боец. Он уверенно идет к своей цели - встать на ножки и быть полноценным членом общества. За эти годы была проделана колоссальная работа. Сейчас мы ведем сбор на обследование Тимофея. Для нашей семьи это огромная сумма - 6600 долларов (3 290 000 тенге). Но наш малыш очень нуждается в этом обследовании. Нам нужно понять причину критически малого веса", - делится мама.

Своего жилья у семьи нет - они живут на даче. Кроме того, у супругов есть кредиты, которые брали на лечение сына. Родители Тимофея просят всех неравнодушных помочь Тимофею встать на ноги и быть полноценным членом общества.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4302 1626 8471, Марина Т.

Тел.: +7 708 929 03 90

instagram @help.timofei

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2228906-malchiku-iz-vko-s-nizkim-vesom-i-dcp-nuzhno-obsledovanie-za-3-mln-tenge/