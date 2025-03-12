Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Это создает неравные условия": на тему экостандартов для авто высказались в Минтрансе

Опубликовано:

Дорога
Дорога. Иллюстративное фото: pixabay.com

Министр транспорта Марат Карабаев ответил, почему казахстанцам запрещают ввоз машин стандарта ниже Евро-4,5, а иностранные перевозчики могут въезжать в страну на таком транспорте, передает NUR.KZ.

На заседании мажилиса парламента Марату Карабаеву задали вопрос, почему не реализуется общий дифференцированный подход к использованию наших дорог по экологическим стандартам для чужих перевозчиков.

"В части запрета ездить по территории Казахстана - это невозможно в силу того, что у нас зарегистрировано в международных перевозках 33 тысячи автотранспортных средств. Из них 8 тысяч - которые соответствуют нормам Евро-4 и выше. Если мы запрещаем проехать по территории Казахстана иностранным машинам, а у нас международное Венское соглашение, аналогичные условия должны быть и для казахстанских.

Тем самым, если мы будем запрещать, то и остальным 25 тысячам казахстанцев нам придется запрещать. Этого нельзя допускать", - сообщил Карабаев.

Депутат, между тем, отметил, что он предлагает не запрещать, а взимать с иностранных перевозчиков другую сумму.

"Как уже было сказано, если мы дифференциацию примем в отношении иностранных машин, тогда аналогичные равные условия должны быть и в отношении казахстанских машин. Это означает, что 8 тысяч машин, которые используют Евро-4 и Евро-5 - а это достаточно крупные компании - они будут платить меньше, чем остальные 25 тысяч машин, которые относятся к среднему и малому бизнесу. Это создает неравные условия в автоперевозках. Поэтому эту именно дифференциацию невозможно допустить", - добавил Карабаев.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2227320-eto-sozdaet-neravnye-usloviya-na-temu-ekostandartov-dlya-avto-vyskazalis-v-mintranse/