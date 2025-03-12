"Это создает неравные условия": на тему экостандартов для авто высказались в Минтрансе

Министр транспорта Марат Карабаев ответил, почему казахстанцам запрещают ввоз машин стандарта ниже Евро-4,5, а иностранные перевозчики могут въезжать в страну на таком транспорте, передает NUR.KZ.

На заседании мажилиса парламента Марату Карабаеву задали вопрос, почему не реализуется общий дифференцированный подход к использованию наших дорог по экологическим стандартам для чужих перевозчиков.

"В части запрета ездить по территории Казахстана - это невозможно в силу того, что у нас зарегистрировано в международных перевозках 33 тысячи автотранспортных средств. Из них 8 тысяч - которые соответствуют нормам Евро-4 и выше. Если мы запрещаем проехать по территории Казахстана иностранным машинам, а у нас международное Венское соглашение, аналогичные условия должны быть и для казахстанских.

Тем самым, если мы будем запрещать, то и остальным 25 тысячам казахстанцев нам придется запрещать. Этого нельзя допускать", - сообщил Карабаев.

Депутат, между тем, отметил, что он предлагает не запрещать, а взимать с иностранных перевозчиков другую сумму.

"Как уже было сказано, если мы дифференциацию примем в отношении иностранных машин, тогда аналогичные равные условия должны быть и в отношении казахстанских машин. Это означает, что 8 тысяч машин, которые используют Евро-4 и Евро-5 - а это достаточно крупные компании - они будут платить меньше, чем остальные 25 тысяч машин, которые относятся к среднему и малому бизнесу. Это создает неравные условия в автоперевозках. Поэтому эту именно дифференциацию невозможно допустить", - добавил Карабаев.