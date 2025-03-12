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Эзотерика

"Якобы приносят несчастья": алматинский зоолог рассказал об уничтожении сов из-за суеверий

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Сова-сплюшка
Сплюшка. Иллюстративное фото: Mario Cea / VWPics / Universal Images Group via Getty Images

Зоолог Роман Ященко рассказал о том, что люди уничтожали сов из-за того, что считают, что те якобы приносят несчастья, передает корреспондент NUR.KZ.

Во время брифинга на площадке РСК зоологам задали вопрос о том, действительно ли совы изменили ареал обитания. По мнению заместителя гендиректора Института зоологии Марины Чириковой, сокращение численности птиц связана с сокращением частного сектора.

"В частном секторе было много деревьев, в том числе плодовых, которые предоставляли и убежище, и кормовую базу для многих животных… для насекомых, которыми питаются те же птицы. То есть, это цепочка, которая неразрывно связывает их друг с другом.

Сейчас у нас развиваются жилые комплексы, которые в основном окружаются только газоновой травой и некоторыми декоративными деревьями. Уничтожена кормовая база и места обитания тех животных. Совы есть, но они исчезли в тех местах, где мы привыкли их видеть", - говорит Марина Чирикова.

Между тем, зоолог Роман Ященко рассказал, что люди сами уничтожали сов… из-за суеверий.

"Среди населения распространяются очень странные идеи о том, что эти маленькие совы- "сплюшки" приносят несчастья. Я знаю, что были такие случаи, когда люди старались уничтожить этих сов только из-за того, что якобы они приносят несчастья.

"В частности я был даже свидетелем, когда на дачном участке проживало семейство сов, но однажды они исчезли. Выяснилось, что местные ребята их просто уничтожили только из-за того, что совы якобы приносят несчастья своими звуками "сплю-сплю". Я хотел бы призвать людей не верить вот этим всем глупым басням", - сообщил Ященко.

Ранее администрация Ботанического сада Алматы обратилась к горожанам с призывом о помощи - птицам был необходим корм на зимний период.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2227317-yakoby-prinosyat-neschastya-almatinskiy-zoolog-rasskazal-ob-unichtozhenii-sov-iz-za-sueveriy/