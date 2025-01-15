Ботанический сад обратился за помощью к алматинцам
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Администрация Ботанического сада Алматы обратилась к горожанам с призывом о помощи - птицам необходим корм на зимний период, передает NUR.KZ со ссылкой на ботсад.
Информация о необходимой помощи опубликована в Instagram-аккаунте ботсада.
"Сотрудники ботсада помогают птицам в зимнее время в благодарность за то, что летом птицы помогают саду бороться с вредными насекомыми. В прошлом году мы установили 110 кормушек по всему ботаническому саду, в этом помогли неравнодушные жители города.
Теперь важно, чтобы кормушки были наполнены кормом. Этим постоянно занимаются и сотрудники ботсада, и наши посетители, но корма все равно недостаточно. Поэтому мы приглашаем всех желающих стать частью нашей ежегодной зимней акции и принести корм для птиц", - отмечается в посте.
Чтобы заполнить все кормушки, по данным администрации сада, требуется 20 кг зерносмеси, которой хватает на неделю. То есть в среднем с середины января до конца марта потребуется около 200 кг корма.
Здесь же напомнили, что птиц можно кормить несолеными и нежареными семечками, готовыми зерносмесями, колотыми орехами и несоленым салом. Но нельзя кормить испорченными продуктами, соленым, жареным, копченым, перловой, овсяной и гречневой крупой, черным ржаным хлебом и сырым мясом.
Отмечается, что корм будет приниматься ежедневно с 10:00 до 18:00 на входных павильонах.
Отметим, что, как сообщается на его официальном сайте, Главный ботанический сад - это особо охраняемая природная территория со статусом природоохранной и научной организации, предназначенная для проведения исследований и научных разработок по охране, защите, воспроизводству и использованию растительного мира, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений.
Это место не случайно называют "легкими города" - здесь собрана уникальная многотысячная коллекция флоры Казахстана, Европы, Крыма и Кавказа, Северной Америки и Восточной Азии. Вся территория Главного ботанического сада делится на 4 зоны:
- экспозиционная зона (52,4 гектара) - это экспозиционные участки, которые открыты для доступа посетителей и где ведутся интродукционные испытания и культивирование древесных растений, а также площади коллекционных участков, закрытые для посещения;
- общественная зона (18,8 гектара), постоянно открытая для посетителей, где так же ведется научная работа;
- научная зона (29,1 гектара) - для проведения научных исследований и сохранения коллекций генофонда растений; зона включает интродукционные питомники, маточные насаждения растений для тиражирования, экспериментальные участки и резервные территории для развития;
- административная и производственно-хозяйственная зона (3,3 гектара): лаборатории, гаражи, парковки и складские помещения.
Чем кормить птиц зимой и как делать это правильно - мы писали здесь.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2211758-botanicheskiy-sad-obratilsya-za-pomoshchyu-k-almatincam/