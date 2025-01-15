Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Ботанический сад обратился за помощью к алматинцам

Опубликовано:

Птица в Ботаническом саду Алматы
Птица в Ботаническом саду Алматы. Кадр из видео: instagram/botsadkz

Администрация Ботанического сада Алматы обратилась к горожанам с призывом о помощи - птицам необходим корм на зимний период, передает NUR.KZ со ссылкой на ботсад.

Информация о необходимой помощи опубликована в Instagram-аккаунте ботсада.

"Сотрудники ботсада помогают птицам в зимнее время в благодарность за то, что летом птицы помогают саду бороться с вредными насекомыми. В прошлом году мы установили 110 кормушек по всему ботаническому саду, в этом помогли неравнодушные жители города.

Теперь важно, чтобы кормушки были наполнены кормом. Этим постоянно занимаются и сотрудники ботсада, и наши посетители, но корма все равно недостаточно. Поэтому мы приглашаем всех желающих стать частью нашей ежегодной зимней акции и принести корм для птиц", - отмечается в посте.

Чтобы заполнить все кормушки, по данным администрации сада, требуется 20 кг зерносмеси, которой хватает на неделю. То есть в среднем с середины января до конца марта потребуется около 200 кг корма.

Здесь же напомнили, что птиц можно кормить несолеными и нежареными семечками, готовыми зерносмесями, колотыми орехами и несоленым салом. Но нельзя кормить испорченными продуктами, соленым, жареным, копченым, перловой, овсяной и гречневой крупой, черным ржаным хлебом и сырым мясом.

Отмечается, что корм будет приниматься ежедневно с 10:00 до 18:00 на входных павильонах.

Отметим, что, как сообщается на его официальном сайте, Главный ботанический сад - это особо охраняемая природная территория со статусом природоохранной и научной организации, предназначенная для проведения исследований и научных разработок по охране, защите, воспроизводству и использованию растительного мира, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений.

Это место не случайно называют "легкими города" - здесь собрана уникальная многотысячная коллекция флоры Казахстана, Европы, Крыма и Кавказа, Северной Америки и Восточной Азии. Вся территория Главного ботанического сада делится на 4 зоны:

  • экспозиционная зона (52,4 гектара) - это экспозиционные участки, которые открыты для доступа посетителей и где ведутся интродукционные испытания и культивирование древесных растений, а также площади коллекционных участков, закрытые для посещения;
  • общественная зона (18,8 гектара), постоянно открытая для посетителей, где так же ведется научная работа;
  • научная зона (29,1 гектара) - для проведения научных исследований и сохранения коллекций генофонда растений; зона включает интродукционные питомники, маточные насаждения растений для тиражирования, экспериментальные участки и резервные территории для развития;
  • административная и производственно-хозяйственная зона (3,3 гектара): лаборатории, гаражи, парковки и складские помещения.

Чем кормить птиц зимой и как делать это правильно - мы писали здесь.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2211758-botanicheskiy-sad-obratilsya-za-pomoshchyu-k-almatincam/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie