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Пункты пропуска между Казахстаном и Китаем закроют на 8 марта и Наурыз

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Грузовит ждет очереди на границе
Пункт пропуска. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем не будут работать 8 марта и с 21 по 23 марта 2025 года, предупредили в КГД, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В комитете госдоходов пояснили, что в связи с празднованием "Международного женского дня" 8 марта и "Наурыз мейрамы" с 21 по 23 марта 2025 года в Казахстане пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет.

Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме.

"Просим перевозчиков и всех желающих пересечь границу заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений", - призвали в КГД.

Ранее мы писали, что 8 марта в этом году приходится на субботу. То есть, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы смогут отдохнуть подряд три дня - 8, 9 и 10 числа. При шестидневной - только 8 -9 марта. 10 марта - рабочий день.

Наурыз мейрамы в 2025 году отмечается с 21 по 23 марта, с пятницы по воскресенье. Так, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут с 21 по 25 марта, а при шестидневной - с 21 по 24 марта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2226087-punkty-propuska-mezhdu-kazahstanom-i-kitaem-zakroyut-na-8-marta-i-nauryz/