Ежегодный женский форум "Женщина-лидер" прошел в Алматинской академии МВД

В Алматинской академии МВД прошел ежегодный женский форум "Женщина-лидер", объединяющий сотрудниц органов внутренних дел со всего Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Участницы форума – профессионалы своего дела, добившиеся значительных успехов в правоохранительной системе и вносящие вклад в обеспечение общественной безопасности, сообщили в пресс-службе Академии.

Форум предоставляет уникальную платформу для обмена опытом, профессионального роста и расширения деловых контактов. В рамках мероприятия проводятся тренинги, мастер-классы, дискуссионные площадки, а также ознакомительные экскурсии по Академии.

Однако главное – это открытый диалог между участницами, позволяющий выявлять и обсуждать актуальные вопросы, связанные с ролью женщин в системе МВД.

Женский форум. Фото: Академия МВД

"Женщины в органах внутренних дел сегодня занимают значимые позиции и вносят неоценимый вклад в обеспечение правопорядка. Они способны успешно работать как в области оперативно-розыскной деятельности, так и в административной сфере, участвовать в профилактической работе, обеспечивать защиту прав граждан и поддерживать общественный порядок.

Форум "Женщина-лидер" – это не просто встреча, а мощная платформа для профессионального роста, развития лидерских качеств и укрепления корпоративного духа", – отметила заместитель начальника Алматинской академии МВД Республики Казахстан полковник полиции Жанат Дильбарханова.

Женщины-лидеры уверены, что такие мероприятия являются мощным фактором позитивных изменений в обществе. Они способствуют укреплению кадрового потенциала, созданию благоприятных условий для профессионального роста, расширяют возможности для самореализации женщин в различных сферах жизни.

Совместная работа помогает формировать более инклюзивную и справедливую среду, повышает уровень образования и социальной защиты, вдохновляет новые поколения на активное участие в управлении, бизнесе, науке, политике и общественной деятельности.

Укрепляя связи и поддерживая друг друга, женщины-лидеры способствуют созданию гармоничного и устойчивого будущего для всего общества.