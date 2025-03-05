"Город полностью проседает": жители Кентау боятся грунтовых вод

Грунтовые воды винят жители Кентау в том, что в их домах появились трещины - люди опасаются, что город уйдет под землю, пишет сайт телеканала КТК.

Сообщается, что уровень грунтовых вод всегда высок, но весной они поднимаются, так что приходится строить дренажные колодцы, а подвалы и первые этажи уже никого не удивляют плесенью от постоянной сырости.

"Да, это поднимаются грунтовые воды. Особенно во время паводка. В 2020 году в городе был реализован экологический проект, рассматривавший и эту проблему. Работало больше 10 специализированных организаций. И они пришли к выводу, что город полностью проседает", - заявил житель Кентау Бахтияр Гафуров.

Что делать с этой проблемой, не знает никто. Сообщается, что местные власти знают об аварийных домах, но связывать их состояние с грунтовыми водами не хотят. Они предполагают, что вопрос снова изучат специалисты из министерства водных ресурсов и ирригации.

"Мы провели специальное совещание по этому вопросу на уровне министерства. По его итогам для исследования ситуации к нашим специалистам из области и Кентау присоединятся столичные. Весной при подъеме грунтовых вод мы планируем провести полное исследование города", - заявил замакима города Галымжан Толепов.

Источник: КТК.