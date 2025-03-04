Прием документов на стипендию "Болашак" стартовал в Казахстане
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Прием документов для участия в конкурсном отборе на присуждение стипендии по программе "Болашак" стартовал в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт стипендии.
Отмечается, что прием документов продлится с 3 марта по 17 октября текущего года.
Конкурсный отбор будет проводиться в период с 1 апреля по 31 декабря 2025 года.
Документы на стипендию "Болашак" принимаются через портал egov.kz.
Подчеркивается, что приоритет при подготовке кадров за рубежом уделяется инженерно-техническим и медицинским специальностям.
Сообщается, что в 2025 году для обучения по программе "Болашак" выделено 645 стипендий:
- по программам магистратуры - 411 стипендий;
- по докторантуре/резидентуре - 41 стипендия;
- по стажировкам - 193 стипендии.
На 2025 год Республиканской комиссией по подготовке кадров за рубежом утверждены следующие категории работников для прохождения стажировок по программе "Болашак":
- инженерно-технические работники, работники сферы агропромышленного комплекса, специалисты по искусственному интеллекту;
- педагоги организаций дошкольного, среднего, технического и профессионального образования, педагоги и работники организаций высшего и (или) послевузовского образования;
- медицинские работники;
- государственные служащие;
- работники средств массовой информации;
- работники сферы культуры, туризма и спорта;
- судьи и работники судов.
Напомним, в январе в Миннауки подчеркивали, что в Казахстане были утверждены новые правила отбора претендентов для присуждения международной стипендии "Болашак".
По информации на официальном сайте стипендии "Болашак", цель программы - подготовка кадров и специалистов для приоритетных секторов экономики страны. Программа включает в себя, как прохождение академического обучения (магистратура, докторантура), так и научно-производственных стажировок в ведущих компаниях и университетах мира. Сама стипендия была учреждена в 1993 году.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2225459-priem-dokumentov-na-stipendiyu-bolashak-startoval-v-kazahstane/