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Прием документов на стипендию "Болашак" стартовал в Казахстане

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Студенты возле университета
Студенты. Иллюстративное фото: Mark Draisey photography/Getty Images

Прием документов для участия в конкурсном отборе на присуждение стипендии по программе "Болашак" стартовал в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт стипендии.

Отмечается, что прием документов продлится с 3 марта по 17 октября текущего года.

Конкурсный отбор будет проводиться в период с 1 апреля по 31 декабря 2025 года.

Документы на стипендию "Болашак" принимаются через портал egov.kz.

Подчеркивается, что приоритет при подготовке кадров за рубежом уделяется инженерно-техническим и медицинским специальностям.

Сообщается, что в 2025 году для обучения по программе "Болашак" выделено 645 стипендий:

  • по программам магистратуры - 411 стипендий;
  • по докторантуре/резидентуре - 41 стипендия;
  • по стажировкам - 193 стипендии.

На 2025 год Республиканской комиссией по подготовке кадров за рубежом утверждены следующие категории работников для прохождения стажировок по программе "Болашак":

  1. инженерно-технические работники, работники сферы агропромышленного комплекса, специалисты по искусственному интеллекту;
  2. педагоги организаций дошкольного, среднего, технического и профессионального образования, педагоги и работники организаций высшего и (или) послевузовского образования;
  3. медицинские работники;
  4. государственные служащие;
  5. работники средств массовой информации;
  6. работники сферы культуры, туризма и спорта;
  7. судьи и работники судов.

Напомним, в январе в Миннауки подчеркивали, что в Казахстане были утверждены новые правила отбора претендентов для присуждения международной стипендии "Болашак".

По информации на официальном сайте стипендии "Болашак", цель программы - подготовка кадров и специалистов для приоритетных секторов экономики страны. Программа включает в себя, как прохождение академического обучения (магистратура, докторантура), так и научно-производственных стажировок в ведущих компаниях и университетах мира. Сама стипендия была учреждена в 1993 году.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2225459-priem-dokumentov-na-stipendiyu-bolashak-startoval-v-kazahstane/