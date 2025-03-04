Прием документов на стипендию "Болашак" стартовал в Казахстане

Прием документов для участия в конкурсном отборе на присуждение стипендии по программе "Болашак" стартовал в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт стипендии.

Отмечается, что прием документов продлится с 3 марта по 17 октября текущего года.

Конкурсный отбор будет проводиться в период с 1 апреля по 31 декабря 2025 года.

Документы на стипендию "Болашак" принимаются через портал egov.kz.

Подчеркивается, что приоритет при подготовке кадров за рубежом уделяется инженерно-техническим и медицинским специальностям.

Сообщается, что в 2025 году для обучения по программе "Болашак" выделено 645 стипендий:

по программам магистратуры - 411 стипендий ;

; по докторантуре/резидентуре - 41 стипендия ;

; по стажировкам - 193 стипендии.

На 2025 год Республиканской комиссией по подготовке кадров за рубежом утверждены следующие категории работников для прохождения стажировок по программе "Болашак":

инженерно-технические работники, работники сферы агропромышленного комплекса, специалисты по искусственному интеллекту; педагоги организаций дошкольного, среднего, технического и профессионального образования, педагоги и работники организаций высшего и (или) послевузовского образования; медицинские работники; государственные служащие; работники средств массовой информации; работники сферы культуры, туризма и спорта; судьи и работники судов.

Напомним, в январе в Миннауки подчеркивали, что в Казахстане были утверждены новые правила отбора претендентов для присуждения международной стипендии "Болашак".

По информации на официальном сайте стипендии "Болашак", цель программы - подготовка кадров и специалистов для приоритетных секторов экономики страны. Программа включает в себя, как прохождение академического обучения (магистратура, докторантура), так и научно-производственных стажировок в ведущих компаниях и университетах мира. Сама стипендия была учреждена в 1993 году.