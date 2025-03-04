Карантин ввели в Актюбинской области из-за вспышки заболевания среди коров

Карантин из-за вспышки опасной инфекции среди домашних животных ввели в одном из районов Актюбинской области, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, на территории сельского округа Коптогай Уилского района у фермера при странных обстоятельствах погибли четыре коровы. Он сообщил об этом ветеринарам, которые сразу же выехали на место.

Ветеринары взяли погибших животных и отправили в лабораторию. Результаты показали, что скотина пала из-за опасного и быстроразвивающегося заболевания. Животных убил эмфизематозный карбункул.

По словам специалистов, чаще всего его бактерии находятся в зараженной почве. И в основном их подхватывает молодняк.

Как только стали известны причины падежа, в крестьянском хозяйстве объявили двухнедельный карантин. Для человека заболевание, к счастью, практически не опасно.

"В крестьянском хозяйстве провели дезинфекционные мероприятия. Всего на ферме насчитывается 240 голов крупного рогатого скота, 600 овец и 10 лошадей. Эмкар в данном хозяйстве фиксируют впервые", - сообщил заместитель руководителя управления ветеринарии Актюбинской области Бердимурат Бекжанов.

Источник: КТК

Как уточняется на сайте Россельхознадзора, эмфизематозный карбункул (эмкар) – это инфекционная, неконтагиозная, энзоотически протекающая болезнь преимущественно крупного рогатого скота.

Болеют животные от 3 месяцев до 4 лет. Опасности для жизни и здоровья людей не представляет, но наносит огромный экономический ущерб.

Отмечается, что болезнь развивается стремительно. При заражении у животного резко поднимается температура тела, состояние становится угнетенным, жвачка прекращается, пульс слабый и ускоренный.

На различных частях тела (крупе, пояснице, бедре, шее и груди) появляются быстро увеличивающиеся припухлости, сначала горячие и болезненные, а в дальнейшем холодные и нечувствительные. Кожа пораженных участков тела приобретает багрово-синюшный оттенок, шерсть легко снимается. Поражение мышц может сопровождаться хромотой, плохой подвижностью суставов.

При указанных симптомах животное погибает в течение 12-48 часов.

В целях предотвращения заноса и возникновения эмкара необходимо:

соблюдать требования зоогигиенических норм и правила содержания животных, приобретать корма из благополучных по заболеваниям КРС территорий.

не осуществлять выпас крупного рогатого скота на участках, пастбищах, обсемененных возбудителем эмкара.

обеспечить регулярное проведение дезинфекции и дезинсекции (обработку против внешних паразитов) мест содержания животных, хранения и приготовления кормов.

не приобретать животных без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих благополучие места вывоза КРС, вновь приобретаемых животных регистрировать в органах ветеринарной службы и сельской администрации;

обеспечить полноценное обслуживание КРС ветеринарными специалистами.