Метель и сильный снег: о погоде на вторник в Казахстане рассказали синоптики

В ряде регионов Казахстана из-за ухудшения погодных условий объявлено штормовое предупреждение на вторник, 4 марта. Ожидаются метель, снег и туман, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В области Жетісу 4 марта ночью снег, в горных районах области - сильный снег, днем на востоке, юге, в горных районах области осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на севере, в центре, горных районах области туман. На севере, востоке области ветер, порывы скоростью 15-20 м/с, временами 23-28 м/с.

В Талдыкоргане ночью временами ожидается туман.

4 марта ночью на западе, севере, востоке Атырауской области ожидается снег, днем на западе, севере, востоке области осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель.

В области Ұлытау ночью ожидаются снег, низовая метель, днем на юге, востоке области - снег, низовая метель. Ночью и утром на севере области туман. На юге, востоке области ветер, порывы скоростью 15-18 м/с.

В Жезказгане ночью ожидаются снег, низовая метель.

4 марта ночью на западе, севере, в горных районах Жамбылской области ожидается снег, днем в горных районах снег, гололед, низовая метель. На севере, юге, в горных районах области ожидается туман. На юго-западе, северо-востоке, в горных районах области ветер скоростью 15-20 м/с, порывы скоростью 23-28 м/с.

В Таразе временами ожидается туман, ночью и утром - ветер, порывы скоростью 15-20 м/с, временами 25 м/с.

В Астане 4 марта ожидаются временами снег, низовая метель.

На западе, севере, юге области Абай ожидаются снег, низовая метель. Ветер на западе, севере, в центре области - порывы скоростью 15-20 м/с.

В Карагандинской области 4 марта ожидаются снег, низовая метель. Ночью и утром на юге, востоке области туман. Ветер на севере, юге, востоке области - порывы скоростью 15-18 м/с.

В Караганде ожидаются снег, низовая метель. Ветер: порывы скоростью 15-18 м/с.

Ночью на западе, юге Павлодарской области ожидается снег, днем снег. На западе, юге области низовая метель. Днем на западе, юге области ветер, порывы скоростью 15-20 м/с.

На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидаются осадки (дождь, снег), ночью и утром на западе области временами сильный снег. На западе, севере, в центре области ожидаются низовая метель, туман, гололед. Ночью на северо-востоке области сохранится сильный мороз 20 градусов.

В Актау 4 марта ожидается гололед.

На севере, юге Восточно-Казахстанской области ночью и утром ожидается туман.

В Усть-Каменогорске 4 марта ночью и утром ожидается туман. Также по городу Усть-Каменогорск сохраняется предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях второй степени.

На востоке, в центре Кызылординской области ночью ожидаются снег, метель. На севере, востоке, в центре области туман, гололед. На востоке, в центре области ветер, порывы скоростью 15-20 м/с.

Также в связи ослаблением ледовых явлений на бассейне реки Сырдария на центре Кызылординской области (Кармашынский район) ожидаются повышения уровня и выхода воды на пойму.

Гидропосты, на которых возможны повышения уровней воды:

ГП р. Сырдария – п.г.т. Жосалы (факт на 3 марта 08 ч. - 670 см, неблагоприятный уровень - 680 см, опасный уровень - 800 см) ожидается дальнейшее повышение уровня воды;

ГП р. Сырдария, протока Караозек - п.г.т. Жосалы (факт на 3 марта 08 ч. - 625 см, неблагоприятный уровень - 665 см, опасный уровень - 800 см) ожидается дальнейшее повышение уровня воды.

Примечание: при превышении неблагоприятного уровня возможна угроза подтопления пойменных участков, при опасном уровне угроза подтопления населенных пунктов, дорог местного значения и прочих объектов инфраструктуры, расположенных ниже по течению реки.

В Кызылорде 4 марта ночью снег, метель. Временами ожидаются туман, гололед. Ночью ветрено, порывы скоростью 15-20 м/с.

На севере, западе, востоке Костанайской области ожидаются снег, низовая метель. На севере, юге области - туман. Ветер на юге, востоке области - порывы скоростью 15-20 м/с.

В Акмолинской области ночью ожидаются снег, метель, днем на западе, севере, востоке области - снег, низовая метель. Ночью и утром на западе, юге области ожидается туман. На западе, севере, востоке области ветер, порывы скоростью 15-20 м/с.

Ночью на юго-западе, юге Северо-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель, днем снег, на юге области низовая метель. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Днем на юге области ветер - порывы скоростью 15-20 м/с.

4 марта ночью и утром на севере, западе, в горных районах Туркестанской области ожидаются снег, низовая метель. На западе, юге, в горных районах области - туман. Ветер на севере, западе, в центре и горных районах области скоростью 15-20 м/с, ночью на горных перевалах области порывы скоростью 23-28 м/с.

В Шымкенте 4 марта ночью и утром ожидаются снег, туман. Ночью ветрено, порывы скоростью 15-20 м/с.

В Туркестане ночью ожидаются снег, низовая метель, ветер - порывы скоростью 15-20 м/с.

4-6 марта на юге, в горных районах Алматинской области временами ожидаются туман, на дорогах гололедица. 4 марта ночью ожидается ветер на юго-востоке, в центре области - порывы скоростью 18-23 м/с.

В Алматы 4-6 марта временами ожидается туман, на дорогах гололедица.

В Қонаеве 4-6 марта временами ожидаются туман, на дорогах гололедица. 4 марта ночью ожидается ветер, порывы скоростью 18 м/с.