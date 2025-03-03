Старые деревья заменят на 6-метровые саженцы в общественных местах Алматы

В Алматы планируется заменить некоторую часть деревьев, высадив на их месте порядка 2 тысяч крупномеров. Эксперты заявляют о том, что идущие под снос насаждения являются аварийными, передает NUR.KZ.

Сейчас на площади Республики и на разделительной полосе проспекта Аль-Фараби можно увидеть зачахшие ели и другие деревья, которые планируется заменить, высадив вместо них шестиметровые крупномеры. Эксперты уверяют - алматинский климат и загазованность воздуха привели к плачевному состоянию насаждений, стволы которых стали трухлявыми.

Как отмечают ученые, состояние деревьев может быть связано со скрытыми патологическими процессами, такими как внутренняя гниль ствола, непаразитные заболевания или повреждения, вызванные насекомыми и механическими факторами.

Что касается хвойных, то лабораторное обследование хвои с признаками болезней выявило присутствие вторичных сапрофитных грибов рода Альтернария и Мукор, способствующих пожелтению деревьев. При этом патогенных вредных организмов обнаружено не было.

Специалисты ТОО "Eco Almaty", проводившие обследование состояния сосен по Сатпаева, подтвердили значительное - более 50% - повреждение обследованных деревьев вредителями и болезнями, а также активное отмирание древесины.

Ели на площади. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Такие растения, говорят эксперты, представляют опасность не только для людей и имущества, грозя падением, но и могут "заразить" здоровые деревья поблизости, а потому аварийные насаждения предлагается убрать и сделать это вместе с грунтом - он тоже будет обновлен.

"Эти деревья когда-то, конечно, были здоровыми, но их состояние ухудшилось из-за того, что увеличилось количество транспорта - у нас город загазованный, запыленный. А хвойные все дышат хвоей, и у них происходит запыление, засорение устиц, состояние все время ухудшается.

Акиматом было принято решение сделать полную реконструкцию, потому что здесь есть и погибшие и очень непрезентабельного вида насаждения в таком месте как площадь Республики, где бывают гости города. И вот эти больные, полумертвые растения, конечно, портят вид", - говорит консультант ИП "Биота" Александр Бесчетнов.

Александр Бесчетнов. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Концепция, по его словам, не будет изменена - на площади высадят такие же голубые ели, но помоложе и в отличном состоянии. Возраст нынешних насаждений эксперты оценивают в 40-50 лет. В естественных условиях, говорит спикер, ели могут прожить до ста лет, но в городских условиях старение происходит быстрее.

"Деревья будут высаживаться с полной заменой грунта, будут производиться прикормки. Планируется приобрести спецтхехнику, которая позволит омывать деревья, что улучшит их состояние и продлит срок жизни", - говорит Бесчетнов.

Он добавляет, что на магистралях с большим трафиком не рекомендуется высаживать хвойные, а потому на проспекте Аль-Фараби решили высадить лиственные деревья.

Как рассказывает старший научный сотрудник Института ботаники и фитоинтродукции Инга Бабай, была проведена проверка фитопатологического состояния с помощью резистографа, который показывает усыхание древесины более 50%.

Проверка резистографом. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

"Все деревья с такими показаниями подлежат сносу, потому что они являются аварийными. Они угрожают падением и распространением уже вторичных грибов на живые растения. Хвойные растения очень нежные по своей структуре, и они, в отличие от лиственных, продолжают свою жизнедеятельность и в зимнее время. В связи с этим, под воздействием загрязненного воздуха, очень страдают хвоинки и укорачивается жизнь растений.

На площади высажена ель колючая, пицеа пунгенс, родина ее - Канада, США. Это растение из всех елей самое устойчивое к городскому загрязнению воздуха. Но несмотря на это, все-таки сухость воздуха в летний период сказывается на состоянии хвои, поэтому мы можем наблюдать более быстрое усыхание этих растений. Будет заменена полностью вся группа этих деревьев с кустами", - заявила Инга Бабай.

Резистограф. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Она добавляет, что специалисты дали свои рекомендации по уходу - проводить усиленную обработку, дождевание с мыльным раствором в летний период, чтобы освободить хвоинки от пыли и улучшить снабжение растений воздухом, а также внесение дополнительных удобрений в весенний и осенний период для поддержания иммунитета растений.

Планы по замене насаждений подтвердили и в акимате города.

"Управлением экологии совместно с научными сотрудниками, с Аграрным университетом были проведены работы по обследованию деревьев на участке Сатпаева от Желтоксан до проспекта Назарбаева. Там было выявлено наличие 20 елей, из них 17 находятся в аварийном состоянии, то есть они полностью повреждены и уже подлежат вырубке.

Три дерева подлежат пересадке, но они также находятся в ослабленном состоянии. В связи с этим принято вместо них произвести посадку 28 штук елей взамен. Эти работы будут проводиться силами специализированной организации, то есть, с соблюдением всех технологий", - сообщил врио руководителя отдела мониторинга зеленого фонда Управления экологией окружающей среды Нуркен Акмурза.

Ели на площади. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

По его словам, на проспекте Аль-Фараби от улицы Сейфуллина до Розыбакиева были обследованы около 1000 деревьев, из них - более 500 хвойных, около 400 лиственных.

Мониторинг высадки будет проводить представители общественного контроля. Член Зеленой комиссии Омар Нурхайдаров подтвердил аварийное состояние деревьев.

"Гарантийный уход на три года предусмотрен за новыми саженцами деревьев. И больше всего радует то, что сейчас в городе идет тенденция к высадке крупномерных саженцев. Не те саженцы, которые вызывают справедливую критику у жителей, а полноценные крупномерные деревья, подготовленные сотрудниками питомников к пересадке. Я надеюсь, они приживутся. По крайней мере, у них очень высокий процент приживаемости", - заключил Омар Нурхайдаров.