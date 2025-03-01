"Помогали во всем": житель Шымкента рассказал историю своей депортированной из Чечни семьи

1 марта в Казахстане отмечается День благодарности, когда жители страны выражают признательность друг другу. Житель Шымкента Шуддин Саидов вспоминает историю своей семьи в этот день, передает NUR.KZ.

"Моя семья - дедушки и бабушки - были детьми депортированных чеченцев. Бабушек и дедушек в раннем возрасте - 13-15 лет - привезли сюда из Чеченской Республики. 23 февраля 1944 года в 6 часов утра их подняли и вывезли из Варандойского селения, а другого дедушку - из Шатойского района. Они ехали около недели-двух и попали сюда", - вспоминает Шуддин.

Путь был нелегким - бабушка заболела тифом, в дороге умерла ее сестра, потом пропали брат и мама. Маму позднее удалось найти в Темиртау, а о дальнейшей судьбе брата и по сей день ничего неизвестно. С семьей дедушки произошла аналогичная история - родня потеряла друг друга.

"Они рассказывали, как ехали в поезде без еды и каких-либо условий. Когда в дороге кто-то умирал, их просто выбрасывали на улицу и закапывали снегом. Моя бабушка рассказывала, что поезд остановился в Тюлькубасском районе на станции Састобе, и их буквально выкинули там.

Родные не знали, куда они попали, увидели людей на конях и стали спрашивать их. Казахи уже знали, что кого-то везут, но им говорили, что везут каких-то преступников, однако, пообщавшись с приехавшими, поняли, в какой ситуации те оказались. Мой дедушка вырос в поселке Кызылту Тюлькубасского района в семье казаха", - говорит Шуддин.

Шуддин Саидов. Фото: из личного архива

Повзрослев, депортированный чеченский юноша пошел учиться, начал работать, создал семью. Шуддин Саидов уверен - без поддержки и помощи коренного населения люди, которых насильно увезли из родного края, просто погибли бы.

"Моя семья рассказывала, что казахи приняли их с душой, дали возможность жить. Помогали во всем - с едой, жильем, работой. А сколько чеченских детей, которые остались без родителей, были усыновлены казахами? Этого просто не сосчитать.

Конечно, им было несколько легче адаптироваться, так как обе народности исповедуют ислам, многие традиции схожи. Казахстан встретил их более чем хорошо и дал практически все, учитывая, что сами жили в сложных условиях на тот момент", - делится молодой человек.

Он отмечает, что его распирают эмоции, особенно в столь значимые дни, как День благодарности и 23 февраля.

Обед в честь Дня памяти 23 февраля. Фото: из личного архива

"Я всем в этот день говорю спасибо - моим коллегам, соседям, учителям и всему казахскому народу. Почему? Потому что я здесь не гость - я здесь свой. Глубокое уважение проявляет этот народ и я отвечаю тем же. Например, в Чечне, если ты скажешь, что ты из Казахстана, то тебя обязательно пригласят домой и обеспечат всем.

23 февраля был День памяти депортированных с Чеченской земли, пришли люди разных национальностей, которые выражали соболезнования и слова поддержки. Окружающие очень бережно относятся к нашей культуре, к нашим традициям. Мы отвечаем тем же. Например, моя мама очень любит казахскую одежду, мы слушаем казахскую музыку, соблюдаем казахские традиции, свободно говорим на казахском.

Иногда мама шутит, что уже не понимает - казахи мы или чеченцы. Но при этом мы очень строго чтим чеченские традиции, и казахи это уважают", - делится житель Шымкента.

Сегодня он строит карьеру и уверяет - он живет в замечательной стране.

"Я недавно писал пост, что казахи - это такие люди, которых Всевышний погладил и сказал: "Вы созданы для того, чтобы помогать". Вот такое у меня представление. Бывают моменты, когда мне помогают совершенно незнакомые люди, проявляя невероятную доброту и уважение!" - заключил Шуддин.