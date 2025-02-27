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"У него рак и цирроз печени": о состоянии вора в законе Серика Головы рассказали в ДУИС

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Серик Джаманаев
Серик Джаманаев. Фото: time.kz

В Сети появилась информация о том, что криминальный авторитет Серик Джаманаев, известный как Серик Голова, находится в тяжелом состоянии. О его состоянии рассказали в ДУИС по СКО, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале "Письма президенту" появилось видеообращение дочери Серика Джаманаева.

Девушка сообщила, что ее отец в тяжелом состоянии отбывает наказание в одиночной камере в учреждении №66 в Петропавловске.

"В данным момент мой отец тяжело болен. У него рак печени и цирроз печени. Мы обращались во многие инстанции, но в ответ получали лишь одни отписки", - рассказала дочь заключенного.

Девушка обратилась к генеральному прокурору Казахстана с просьбой о помощи.

О состоянии Серика Джаманаева рассказали в пресс-службе ДУИС по Северо-Казахстанской области.

"Данный осужденный получает необходимое лечение, с начала года трижды получал консультацию специалистов дистанционно, дважды узкие специалисты посещали учреждение для оказания консультации и медицинской помощи", - сообщили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что в учреждении функционирует круглосуточное наблюдение.

"Состояние здоровья осужденного на контроле медицинских работников", - подчеркнули в ДУИС по СКО.

Напомним, в начале 2021 года суд в Алматы вынес приговор криминальному авторитету Серику Джаманаеву, обвиняемому сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. Мужчину приговорили к 19 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

"Суд пришел к выводу, что в силу жизненной позиции этот человек не желает вести законопослушный образ жизни на свободе. Освободившись из мест лишения свободы, он в течение месяца создал ОПГ", - сообщил судья.

Серика Джаманаева задержали в собственном доме в Алматинской области еще в начале 2020 года. В ходе спецоперации сотрудники КНБ и МВД пресекли деятельность ОПГ, которую возглавлял авторитетный "вор в законе".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2224206-u-nego-rak-i-cirroz-pecheni-o-sostoyanii-vora-v-zakone-serika-golovy-rasskazali-v-duis/