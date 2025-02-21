Акимов и глав отделов оштрафовали за неубранный снег в области Абай

В области Абай сельских акимов и руководителей отделов ЖКХ оштрафовали за неочищенные от снега дороги - ранее на сугробы жаловались жители районов, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, сначала на нечищеные дороги жаловалось население. Потом в рейд отправились полицейские. Сугробами были завалены подъезды к школам и нескольким соцобъектам. Патрульные расценили кучи снега как угрозу безопасности на проезжей части и выписали штрафы.

В итоге наказали руководителей отделов ЖКХ в Кокпектинском и Жарминском районах и в областном центре. Штраф, который обязаны выплатить чиновники – 10 МРП (около 40 тысяч тенге).

В "черный список" попали и главы сразу пяти населенных пунктов. Все они раскаялись и обещали впредь контролировать уборку снега, передает телеканал.

"К административной ответственности привлечены также руководители местных органов власти: аким поселка Шульбинск, аким села Таскескен Урджарского района, аким Преображенского сельского округа Кокпектинского района, заместитель акима села Аксуат Аксуатского района и исполняющий обязанности акима поселка Прииртышский", - сообщили в административной полиции.

Источник: КТК