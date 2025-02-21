Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Акимов и глав отделов оштрафовали за неубранный снег в области Абай

Опубликовано:

Автомобиль едет по дороге в метель
Автомобиль. Иллюстративное фото: pixabay.com

В области Абай сельских акимов и руководителей отделов ЖКХ оштрафовали за неочищенные от снега дороги - ранее на сугробы жаловались жители районов, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, сначала на нечищеные дороги жаловалось население. Потом в рейд отправились полицейские. Сугробами были завалены подъезды к школам и нескольким соцобъектам. Патрульные расценили кучи снега как угрозу безопасности на проезжей части и выписали штрафы.

В итоге наказали руководителей отделов ЖКХ в Кокпектинском и Жарминском районах и в областном центре. Штраф, который обязаны выплатить чиновники – 10 МРП (около 40 тысяч тенге).

В "черный список" попали и главы сразу пяти населенных пунктов. Все они раскаялись и обещали впредь контролировать уборку снега, передает телеканал.   

"К административной ответственности привлечены также руководители местных органов власти: аким поселка Шульбинск, аким села Таскескен Урджарского района, аким Преображенского сельского округа Кокпектинского района, заместитель акима села Аксуат Аксуатского района и исполняющий обязанности акима поселка Прииртышский", - сообщили в административной полиции.

Источник: КТК

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2222870-akimov-i-glav-otdelov-oshtrafovali-za-neubrannyy-sneg-v-oblasti-abay/