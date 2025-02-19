Минтранс: Строительство железной дороги в обход Алматы планируется завершить в этом году

На брифинге глава Комитета Минтранспорта рассказал о реализуемых проектах в ж/д отрасли, в том числе и о сроках завершения обводной линии станции Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на СЦК.

По словам заместителя председателя Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта Нуржана Кельбуганова, в железнодорожной отрасли реализуются 4 крупных инфраструктурных проекта протяженностью 1300 километров.

В частности, строятся вторые пути на участке "Достык - Мойынты", Обводная линия станции Алматы, новые железнодорожные линии "Дарбаза - Мактарал" и "Аягоз - Бахты".

"Согласно плану уже в этом году планируется завершить и сдать в эксплуатацию два проекта - "Достык - Мойынты" и Обводную линию станции Алматы. Кроме того, начато строительство новой железнодорожной линии "Кызылжар - Мойынты" протяженностью 366 километров. Это позволит сократить Транскаспийский транспортный международный маршрут на 150 километров", - сообщил спикер.

Кроме того, для увеличения мощности инфраструктуры и расширения пропускной способности планируется также модернизировать участки "Алтынколь - Жетыген" и "Бейнеу - Мангистау". На участках "Кызылжар - Саксаульская", "Шалкар - Бейнеу" будут внедрены новые системы автоблокировки.

"Эти проекты планируется начать в апреле этого года", - добавил Нуржан Кельбуганов.

О том, что в Алматинской области началось строительство новой железной дороги в обход станции Алматы, сообщалось в конце 2023 года. Тогда отмечалось, что благодаря этому улучшится грузопоток.

Тогда же сообщалось, что в Туркестанской области начали строить новую ж/д линию Дарбаза - Мактаарал протяженностью 152 км.

В начале прошлого года сообщалось, что в Казахстане запланировано строительство железных дорог протяженностью более 1300 км. О том, какие меры принимаются государством для достижения максимального использования транзитного потенциала - мы писали здесь.

Добавим, по информации на сайте "Академик", железнодорожная линия - технологический комплекс, включающий в себя железнодорожные пути, станции с полосой отвода и совокупность устройств электроснабжения, железнодорожной автоматики и телемеханики, железнодорожной электросвязи, а также здания, строения, сооружения, устройства и оборудование, обеспечивающие функционирование этого комплекса и безопасное движение железнодорожного подвижного состава.