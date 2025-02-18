Участки еще двух трасс в Казахстане стали платными

Участки двух трасс, ведущих в Россию, стали платными в Казахстане - взимать плату начнут с 22 февраля текущего года, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Согласно приказам министра транспорта, участки автодорог "Костанай - граница РФ (на Троицк)" и "Актобе - граница РФ (на Оренбург)", станут платной для автобусов и грузового автотранспорта.

Система взимания платы на данных участках начнет функционировать уже с 22 февраля 2025 года.

1. Участок Костанай - граница РФ (на Троицк) с 539-го по 376-й километр (М-36). Водителям предоставляется альтернативный маршрут через автомобильную дорогу районного значения "Костанай - Рудный - Айет - граница Российской Федерации" и автомобильную дорогу республиканского значения "граница Российской Федерации (на Екатеринбург) - Алматы".

Протяженность платного участка составляет 163 километра.

2. Участок Актобе - граница Российской Федерации (на Оренбург) с 17-го по 99+692-й километр автомобильной дороги общего пользования республиканского значения II категории Актобе - Мартук - граница Российской Федерации (на Оренбург).

Альтернативный маршрут проходит по автомобильной дороге республиканского значения Актобе - граница Российской Федерации (на Орск).

Протяженность платного участка составляет 82 километра 692 метра.

Высокоскоростные камеры на арках будут фиксировать проезд автомобилей по платному участку, скорость и интенсивность их передвижения.

Отмечается, что на дороге не будет стационарных постов оплаты, так как сейчас применяется удобная "открытая" система взимания платы.

Оплата за проезд будет производиться безналичным способом.

Для удобства пользователей предусмотрено около 10 способов оплаты: с помощью интернет-банкинга, через платежные терминалы и электронные кошельки, через баланс телефона, оплата по топливной карте E100, а также оформление договора для юридических лиц.

Стоимость проезда в одном направлении по автодороге Актобе - граница РФ (на Оренбург):

автобусы до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 т: по предоплате - 515 тенге, по постоплате - 600 тенге;

автобусы до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 т: по предоплате - 1040 тенге, по постоплате - 1220 тенге;

автобусы свыше 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью автопоезда до 10 т: по предоплате - 1545 тенге, по постоплате - 1820 тенге;

грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 т до 15 т: по предоплате - 2080 тенге, по постоплате - 2440 тенге;

грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 15 т, в том числе с прицепами, седельные тягачи: по предоплате - 2580 тенге, по постоплате - 3040 тенге.

Стоимость проезда в одном направлении по автодороге Костанай - граница РФ (на Троицк):

автобусы до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 т: по предоплате - 1010 тенге, по постоплате - 1190 тенге;

автобусы до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 т: по предоплате - 2055 тенге, по постоплате - 2415 тенге;

автобусы свыше 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью автопоезда до 10 т: по предоплате - 3065 тенге, по постоплате - 3610 тенге;

грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 т до 15 т: по предоплате - 4100 тенге, по постоплате - 4825 тенге;

грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 15 т, в том числе с прицепами, седельные тягачи: по предоплате - 5120 тенге, по постоплате - 6030 тенге.

Ранее стало известно, что в Казахстане в скором времени могут стать платными сразу еще семь дорог. За проезд по некоторым из них придется платить водителям всех транспортных средств, а по другим - лишь владельцам автобусов и грузовиков.

По данным "КазАвтоЖола", на сегодняшний день в Республике Казахстан функционирует 18 платных участков общей протяженностью 3676 км, в том числе: 11 участков 1 технической категории протяженностью 2161 км. технической категории, 7 участков 2 и 3 технической категории протяженностью 1514 км.