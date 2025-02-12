Ввести дифференцированные гранты в Казахстане предложил депутат

Депутат мажилиса Ислам Сункар на пленарном заседании палаты рассказал о проблеме недоступности высшего образования в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Ислам Сункар указал на недостаточность государственного заказа, выделяемого на подготовку специалистов бакалавриата.

"Количество грантов охватывает в среднем лишь около 40% от общего числа выпускников школ. Например, в 2022 году было выдано 61 тыс. грантов, а по данным Национального бюро статистики, количество выпускников превысило 161 тыс. В 2023 году было выдано 73 тыс. грантов более чем 168 тыс. выпускников. В этом году ожидается, что число выпускников школ достигнет рекордных 219 тыс., и им планируется выделить 79 тыс. грантов — это составит всего 36% от общего числа", - заявил он.

В этой связи он предложил рассмотреть возможность расширения спектра образовательных заказов и в полной мере внедрить систему дифференцированных грантов по всем видам специальностей, где в зависимости от количества баллов, полученных на ЕНТ, будет выплачиваться 30, 50 и 70% стоимости обучения.

"Мы считаем, что следует также пересмотреть условия предоставления образовательных кредитов. Лимит по таким кредитам в Казахстане составляет всего 5 млн тенге. Такая сумма не актуальна в нынешней ситуации, так как в нашей стране есть вузы, где стоимость одного учебного года начинается от 2 млн тенге.

Еще одной проблемой этих кредитов является высокая процентная ставка, в среднем составляющая 20% годовых. Такие кредиты невыгодны для граждан", - обратился он к главе кабмина.

Он отметил, что в Европе аналогичные кредиты выдаются по средней ставке 3-5%, а в США - 2-7%. А, к примеру, в России действует система льготного образовательного кредитования, по которой годовая процентная ставка составляет всего 3%.

В Узбекистане для детей-сирот и инвалидов 1 и 2 групп процентная ставка вообще не взимается. Для студентов из малообеспеченных семей 50% процентов по кредиту будут покрываться из Государственного фонда содействия занятости, добавил он.

"В этой связи рекомендуем правительству совместно с банками второго уровня разработать упрощенную программу образовательного кредитования с годовой ставкой вознаграждения не более 5% и лимитом кредитования до 10 млн тенге", - призвал мажилисмен.

Напомним, ранее мы рассказывали, как получить грант на обучение в Казахстане в 2025 году.