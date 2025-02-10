Серию образовательных роликов против мошенников запустили Kaspi.kz и АРРФР

Компания Kaspi.kz совместно с B.A.S. Production при поддержке Агентства по развитию и регулированию финансового рынка выпускает серию образовательных видеороликов против мошенников.

Современные цифровые сервисы хорошо защищены от мошенничества. Крупные компании и банки постоянно совершенствуют системы безопасности онлайн услуг. Мошенники не могут их взломать и поэтому используют методы психологического воздействия на клиентов: обманом вынуждают сказать секретные пароли и коды, или отправить свои деньги на неизвестные счета.

В этом году компания Kaspi.kz совместно с B.A.S. Production, при поддержке Агентства по развитию и регулированию финансового рынка, выпускает серию образовательных видеороликов с Рустемом Омаровым и другими популярными актерами из сериала "Мошенники". Первый ролик уже можно посмотреть на официальном Youtube-канале Kaspi.kz. Новые видео будут выходить каждые две недели.

"Мы применяем самые современные технологии для защиты наших любимых клиентов, предупреждаем, что никому нельзя доверять свои личные данные, нельзя говорить коды и пароли, передавать мобильное приложение и доступ к нему. Мы также решили создать серию образовательных роликов, чтобы наглядно показать, как действуют мошенники, пользуясь доверчивостью людей.

Талантливые актеры очень достоверно сыграли мошенников и показали, как не поддаться на их обман. Ролики будут показывать все телеканалы страны. Я надеюсь, что их посмотрят как можно больше людей и обезопасят себя от действий мошенников. Спасибо каждому, кто принял участие в этом важном социальном проекте!" - отмечает глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе.

"Сначала мы сняли целый сериал "Мошенники" и он быстро стал популярным. А потом к нам обратился Kaspi.kz с предложением снять короткие ролики, чтобы как можно больше людей их посмотрели. Нам эта идея понравилась. Kaspi помогал, рассказывал о случаях из реальной практики. В сборе кейсов нам также оказывали содействие сотрудники МВД, Антикора, Прокуратуры, АРРФР.

Мы рады, что удалось снять не просто интересный фильм, а сделать важный социальный проект совместно с самой инновационной технологической компанией страны и заинтересованными госорганами. Современные сервисы делают жизнь более комфортной. Классно, что у нас в Казахстане можно многие услуги получать прямо на экране смартфона. Это большое достижение, которым нужно пользоваться. Главное просто знать, как это делать безопасно. Мы постарались рассказать об этом понятно и нескучно", - рассказывает актер, исполнитель главной роли Рустем Омаров.

Ролики будут показывать все телеканалы страны. Также посмотреть их можно будет на всех официальных страницах Kaspi.kz в интернете.