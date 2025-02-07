Водитель автобуса в Актобе принудил школьника мыть полы в обмен на проезд

В Комитете по охране прав детей отреагировали на инцидент в Актобе, где водитель автобуса принудил школьника мыть полы в обмен на проезд, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

"Комитет по охране прав детей Министерства просвещения РК категорически осуждает инцидент, произошедший в Актобе, где водитель автобуса принудил школьника мыть полы в обмен на проезд. Подобные вопиющие нарушения прав детей являются недопустимыми, противоречат законодательству и грубо нарушают права несовершеннолетнего", - говорится в сообщении.

Здесь же напомнили, что согласно Закону о защите прав женщин и безопасности детей, принятому в 2024 году, высаживание детей младше 16 лет из общественного транспорта строго запрещено.

"Действия водителя фактически эквивалентны незаконному высаживанию ребенка, унижают его достоинство и создают угрозу безопасности несовершеннолетнего. В связи с этим Комитет требует вмешательства Генеральной прокуратуры для дачи правовой оценки произошедшему, а также проведения расследования по факту бездействия городских властей, не предпринявших своевременных мер.

Мы подчеркиваем необходимость принятия соответствующих мер в отношении виновных и призываем усилить контроль за соблюдением прав детей в общественном транспорте", - резюмировали в комитете.

Напомним, годом ранее вице-министр внутренних дел РК разъяснил норму об административной ответственности за высадку детей из общественного транспорта.

"Это будет распространяться на малолетних, то есть на детей до 14 лет, – привлекать мы будем водителей и кондукторов", - сообщали в ведомстве.

МВД поддержали и в Минпросвещения.

"В крупных городах, особенно зимой, имеются факты высадки детей из маршрутных автобусов. Здесь могут быть тяжелые последствия - ребенок может замерзнуть, в темное время суток он может каким-то другим рискам подвергаться. Мы вносим норму, которая усиливает ответственность за такие деяния - контролер и водитель будут ответственны в таких случаях, если они будут", - отметили в ведомстве.