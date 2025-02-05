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В "Казахмысе" сделали заявление о "самолете для Назарбаева"

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Турбина самолета
Самолет. Иллюстративное фото: Nisian Hughes/Getty Images

Корпорация "Казахмыс" на своем официальном сайте опубликовала заявление касательно распространившейся в некоторых СМИ информации о якобы приобретении борта для Нурсултана Назарбаева, передает NUR.KZ.

"В связи с распространением в ряде СМИ и социальных сетей информации о якобы приобретенном корпорацией "Казахмыс" самолете для первого президента Казахстана, официально заявляем, что данная информация не соответствует действительности", - говорится в заявлении.

В компании подчеркнули, что корпорация не осуществляла закупку воздушных судов для каких-либо физических лиц.

Сообщается, что приобретение воздушного судна обусловлено исключительно производственными потребностями компании.

"Любые утверждения о подобной сделке являются безосновательными и вводят общественность в заблуждение. Мы призываем средства массовой информации и отдельных пользователей социальных сетей проверять достоверность распространяемых сведений и воздерживаться от публикации непроверенных данных", - заявили в "Казахмысе".

Согласно информации на официальном сайте компании, группа "Казахмыс" - вертикально- интегрированный холдинг, ключевые активы которого сосредоточены в горнодобывающей отрасли и цветной металлургии.

Предприятия "Казахмыс" - рудники, обогатительные фабрики, медеплавильные заводы - расположены на трех производственных площадках (Балхашской, Жезказганской, Карагандинской), где трудятся порядка 37 тыс. человек.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2218167-v-kazahmyse-sdelali-zayavlenie-o-samolete-dlya-nazarbaeva/