В "Казахмысе" сделали заявление о "самолете для Назарбаева"
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Корпорация "Казахмыс" на своем официальном сайте опубликовала заявление касательно распространившейся в некоторых СМИ информации о якобы приобретении борта для Нурсултана Назарбаева, передает NUR.KZ.
"В связи с распространением в ряде СМИ и социальных сетей информации о якобы приобретенном корпорацией "Казахмыс" самолете для первого президента Казахстана, официально заявляем, что данная информация не соответствует действительности", - говорится в заявлении.
В компании подчеркнули, что корпорация не осуществляла закупку воздушных судов для каких-либо физических лиц.
Сообщается, что приобретение воздушного судна обусловлено исключительно производственными потребностями компании.
"Любые утверждения о подобной сделке являются безосновательными и вводят общественность в заблуждение. Мы призываем средства массовой информации и отдельных пользователей социальных сетей проверять достоверность распространяемых сведений и воздерживаться от публикации непроверенных данных", - заявили в "Казахмысе".
Согласно информации на официальном сайте компании, группа "Казахмыс" - вертикально- интегрированный холдинг, ключевые активы которого сосредоточены в горнодобывающей отрасли и цветной металлургии.
Предприятия "Казахмыс" - рудники, обогатительные фабрики, медеплавильные заводы - расположены на трех производственных площадках (Балхашской, Жезказганской, Карагандинской), где трудятся порядка 37 тыс. человек.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2218167-v-kazahmyse-sdelali-zayavlenie-o-samolete-dlya-nazarbaeva/