Полученную спортсменкой квартиру в Семее хотели забрать после ее смерти

В Семее спортсменка за медаль в Сурдлимпийских играх получила квартиру, которую после ее смерти хотели забрать обратно, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, жительница Семея в 2022 году завоевала бронзовую медаль в соревнованиях по сурдодзюдо на XXIV летних Сурдлимпийских играх в городе Кашиас-ду-Сул (Бразилия).

Ей предоставили служебную квартиру из государственного жилищного фонда с заключением договора найма для государственных служащих. В 2023 году спортсменка скончалась.

"Отдел жилищных отношений в одностороннем порядке расторг договор аренды жилья, несмотря на то, что отец умершей получил свидетельство о праве на наследство", - отметили в суде.

Отец спортсменки обжаловал отказ отдела жилищных отношений и акима города в заключении договора, подав иск в суд с требованием обязать заключить с ним договор о безвозмездной передаче квартиры в собственность.

"Национальный сурдлимпийский комитет РК, поддержав иск, назвал достижение спортсменки значимым событием, демонстрирующим прогресс сурдлимпийского движения в Казахстане", - рассказали в суде.

Управление физической культуры и спорта отметило предпринятые им меры по предоставлению спортсменке жилья.

СМАС области Абай, рассмотрев дело, указал, что квартира была предоставлена спортсменке как призеру Сурдлимпийских игр, но оформлена как служебное жилье.

"Отец спортсменки, являясь наследником по закону, обратился в отдел жилищных отношений с заявлением о сохранении спорной квартиры за ним", - уточнили в суде.

Суд посчитал несостоятельными доводы отдела жилищных отношений о том, что истец не является членом семьи. Также было отмечено, что отказ в заключении договора с наследником нарушает Закон "О физической культуре и спорте", согласно которому в случае смерти чемпиона или призера Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр право на безвозмездное получение жилья в собственность переходит к его наследникам.

В связи с изложенным суд восстановил права отца спортсменки, обязав государственный орган заключить с ним договор о безвозмездной передаче квартиры в собственность.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

В прошлом году сборная Казахстана приняла участие в зимних Сурдлимпийских играх, прошедших в турецком городе Эрзуруме. В этой Сурдлимпиаде участвовали 400 спортсменов из 25 стран. Сборная Казахстана была представлена 22 спортсменами в следующих видах спорта: лыжные гонки, сноуборд и шахматы.

Сурдлимпийские игры - это мультиспортивные соревнования, которые проводятся раз в четыре года для спортсменов с нарушением слуха. Для того, чтобы отобраться на Сурдлимпиаду, у спортсменов должна быть потеря слуха не менее 55 дБ в их "лучшем ухе". Участники не могут использовать слуховые аппараты, чтобы поставить всех спортсменов на один уровень.