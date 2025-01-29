"Вьетнамская версия": в Казнете обсуждают двойника Нурлана Коянбаева

В Казнете набирает популярность видео с водителем автобуса из Вьетнама, которого многие казахстанцы назвали двойником ведущего и актера Нурлана Коянбаева, передает NUR.KZ.

В Instagram-аккаунте Asospanov опубликовано видео, которое всего за несколько дней собрало более 860 тыс. просмотров.

"Вьетнамская версия Нурлана Коянбаева", - назвал видео автор публикации, засняв водителя автобуса. В ходе диалога автор видео обратился к смотрящему в телефон водителю как к "Нуреке", после чего тот откликнулся и широко улыбнулся в камеру.

Казахстанцы в соцсетях согласились, что мужчины очень похожи внешне.

"Следующий фильм "Бизнес во Вьетнаме" по сценарию индийских фильмов, главный герой нашел брата близнеца", "Похожи до зубов", "Копия", "Подрабатывает водителем автобуса в отпуске?", "Точно Коянбаев", - такие комментарии оставили казахстанцы под постом.

Добавим, что данную публикацию прокомментировал и сам продюсер и телеведущий Нурлан Коянбаев. Он сделал отметку на свой второй аккаунт в комментариях под постом, как и другие подписчики, неоднократно упомянувшие Нурлана Коянбаева.

Нурлан Коянбаев, как указано в его персональной справке в информсистеме "Юрист", родился 19 июля 1979 года. Имеет три высших образования. Известен как ведущий передачи "Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев" на одном из телеканалов. В 2022 году он стал креативным директором телерадиокомплекса президента РК.

Напомним, летом прошлого года казахстанский ведущий Нурлан Коянбаев стал внештатным советником акима Туркестанской области по направлению развития креативной индустрии.

Вскоре после этого Нурлан Коянбаев прокомментировал свое назначение и ответил хейтерам.