"Пережила клиническую смерть": девочке с редким именем из Туздыбастау требуется лечение в Украине

Мирана Дакен из села Туздыбастау Алматинской области родилась вместе с сестрой-близнецом на раннем сроке. У девочки выявили ДЦП, которое, к счастью, обошло ее сестру, передает NUR.KZ.

Мирана и ее сестра-близнец родились на 7 месяце беременности. После родов обеих забрали в реанимацию, а родителям посоветовали молиться, ведь девочки находились в тяжелом состоянии.

На четвертый день доктора порадовали маму сообщением, что у одной из дочерей все хорошо и динамика наблюдается положительная. Но радость омрачало состояние второй девочки - Мираны - у нее выявили в желудке кровотечение и экстренно провели переливание крови. Состояние ребенка стабилизировалось.

"Позже у Мираны выявили пневмонию и подключили к ИВЛ. Дважды ребенок пережил клиническую смерть. Мирану спасли. Эти тяжелые времена прошли, нам сообщили, что все хорошо и скоро нас переведут в детскую областную больницу.

Мирана начала удержать головку, все было хорошо. Но в 5 месяцев нам сообщили, что у Мираны повышен билирубин", - говорит мама девочки Зарина Амирова.

Девочке выставили диагноз - ДЦП, гиперкинетическая форма. Родители выполняли все рекомендации врачей, возили дочь на мануальную терапию, ЛФК, испробовали прочие методы. Сейчас Миране 9 лет, ей необходимо лечение за границей, на которое у многодетной семьи - родители воспитывают пятерых детей - нет средств. Они просят помощи у неравнодушных казахстанцев.

"У Мираны отличные результаты, но спастика постоянно отбрасывает нас назад. нам нужно попасть в украинский город Винница, где в местном медцентре делают операцию, чтобы избавиться от спастики. Спастика причиняет дочери боль и не дает улучшения после реабилитации.

Сумма операции для нашей семьи большая - 4000 долларов или более 2 млн тенге, не считая затрат на дорогу. Самостоятельно нам не справиться", - говорит Зарина.

Реквизиты:

Kaspi: 4400430288578575, Зарина А., мама

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