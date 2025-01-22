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Каждый год в одно и то же время оборудование в ледовом центре выходит из строя в Актобе

Опубликовано:

Ледовая арена
Ледовая арена. Кадр из видео: t.me/eurasia1tvkz

В Актобе начинающие спортсмены снова столкнулись с проблемой отсутствия льда из-за поломки оборудования в ледовом центре. На ремонт уйдет два месяца, передает Первый канал "Евразия".

В Актобе начинающим спортсменам негде тренироваться. В ледовом центре в очередной раз сломалось оборудование.

Льда нет. Местные власти говорят, что на ремонт уйдет примерно два месяца. Значит, спортсмены не смогут подготовиться к соревнованиям и пропустят их, как это было год назад.

Родители спортсменов отмечают, что каждый год январь и февраль здесь проходят одинаково: ломается оборудование. Дети ходят только на сухие тренировки и занимаются на уличном катке, который заливают для замены ледовой арены.

"Мы ходим с дочкой на фигурное катание с четырех лет. Сейчас ей 13, мы выступаем во втором спортивном разряде. И у нас на данный момент должно быть очень много льда для того, чтобы защищать свой разряд. Дети очень хотят заниматься", - отметила жительница города Александра Моисеева.

Президент Федерации фигурного катания Актюбинской области Алтынай Танбаева отметила, что дети из-за отсутствия льда не выезжают на соревнования.

"В прошлом году дети вышли на лед только в середине апреля, то есть полсезона было пропущено. Естественно, дети не выезжали на соревнования

Лед почему-то не ломается летом, когда у детей каникулы. Это происходит именно в середине сезона (в январе-феврале), когда у детей в марте-апреле начинаются старты.

Нам придется пропускать соревнования, потому что у детей нет подготовки", - заявила Алтынай Танбаева.

На катке занимаются по трем видам спорта - хоккей, фигурное катание, шорт-трек. Всего 300 детей.

В прошлом году на ледовой арене сломался компрессор, в этом - теплообменник, который не меняли с 2016 года.

"Есть два варианта замены теплообменника: один - через конкурсную основу (займет около двух месяцев), но в данный момент мы рассматриваем спонсорскую помощь.

Как только придут спонсоры, мы устраним этот вопрос в ближайшие сроки. Цена теплообменника - от 6 до 8 миллионов тенге", - сказал и. о. руководителя Управления физической культуры и спорта Актюбинской области Чингиз Шокпутов.

Если же спонсора не найдут, акимат обещает договориться с частным ледовым центром и арендовать у них каток.

А пока юные спортсмены и их родители опасаются, что из-за отсутствия должной подготовки снова пропустят соревнования.

Ранее сообщалось, что в ледовом дворце Павлодара, где регулярно тренируются более 2 тыс. человек, сломалась морозильная установка. Все профессиональные спортсмены региона были вынуждены готовиться к сезону на улице.

А в августе прошлого года в поселке Шульбинск области Абай открыли многофункциональный спорткомплекс. Он включил в себя поле для мини-футбола, зрительскую трибуну, волейбольную и баскетбольную площадки, теннисный корт, двухполосную беговую дорожку и боксерский ринг.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2214005-kazhdyy-god-v-odno-i-to-zhe-vremya-oborudovanie-v-ledovom-centre-vyhodit-iz-stroya-v-aktobe/

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