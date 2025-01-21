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Грозит ли штраф за "аварийку" в качестве благодарности на дороге, рассказал прокурор

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Водитель за рулем автомобиля
Водитель. Иллюстративное фото: pexels.com

Можно ли включать "аварийку" в качестве благодарности другому водителю на дорогах, рассказал начальник одного из управлений Генеральной прокуратуры Казахстана Жасулан Даулембаев, передает NUR.KZ.

Жасулан Даулембаев рассказал на своей странице в Facebook о том, может ли повлечь за собой штраф включение аварийного сигнала автомобиля в знак благодарности на дороге.

"В Сети обсуждают вопрос ответственности за "спасибо", которое распространено среди автомобилистов включением аварийной световой сигнализации. В любых вопросах на дороге нужно исходить из требований Правил дорожного движения.

Правила предусматривают случаи, когда включается аварийная световая сигнализация. К ним относятся ДТП, вынужденная остановка в местах, где остановка запрещена, движение задним ходом, ослепление водителя светом фар и т.д.", - говорит Даулембаев.

По его словам, кроме этого, согласно ПДД, "аварийка" может включаться и в других случаях для предупреждения участников движения об опасности, которую может создать транспортное средство.

"Поскольку вас благодарят за то, что вы пропустили, помогли выехать и т.д., то включение аварийной сигнализации считается предупреждением участников движения и не влечет ответственности. Помогайте друг другу и благодарите на здоровье", - заключил сотрудник Генпрокуратуры.

Ранее в Telegram распространилось видео, на котором водителя якобы штрафуют за "аварийку", включенную в авто в качестве жеста благодарности. В полиции Алматы опровергли эту информацию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2213658-grozit-li-shtraf-za-avariyku-v-kachestve-blagodarnosti-na-doroge-rasskazal-prokuror/

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