Дорогу от Алматы до Каскелена сделают восьмиполосной

Дорогу от Каскелена до Алматы расширят до восьми полос с пятью транспортными эстакадами (разворотная подкова), передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минтранспорта.

Как сообщает пресс-служба Министерства транспорта, дорогу от Каскелена до Алматы расширят до восьми полос с пятью транспортными эстакадами (разворотная подкова). Работа ведется в рамках поручения главы государства по развитию Алматинской агломерации.

"Работы будут проведены в два этапа. Первым этапом охватят участок от БАКАДа до Каскеленского путепровода, вторым - от Каскеленского путепровода до поворота на поселок Айтей. Работы по проектированию начаты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данная мера позволит улучшить транспортное сообщение и сократить время в пути - пропускная способность на этом участке увеличится с 60 тысяч машин до 90 тысяч автомобилей в сутки.

В ведомстве уверены, что расширение дороги проведет к снижению пробок.

Также для повышения безопасности движения как для автомобилистов, так и для пешеходов, специалистами будет построено 12 надземных пешеходных перехода.