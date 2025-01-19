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Дорогу от Алматы до Каскелена сделают восьмиполосной

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Дорога от Алматы до Каскелена: Министерство транспорта РК

Дорогу от Каскелена до Алматы расширят до восьми полос с пятью транспортными эстакадами (разворотная подкова), передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минтранспорта.

Как сообщает пресс-служба Министерства транспорта, дорогу от Каскелена до Алматы расширят до восьми полос с пятью транспортными эстакадами (разворотная подкова). Работа ведется в рамках поручения главы государства по развитию Алматинской агломерации.

"Работы будут проведены в два этапа. Первым этапом охватят участок от БАКАДа до Каскеленского путепровода, вторым - от Каскеленского путепровода до поворота на поселок Айтей. Работы по проектированию начаты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данная мера позволит улучшить транспортное сообщение и сократить время в пути - пропускная способность на этом участке увеличится с 60 тысяч машин до 90 тысяч автомобилей в сутки.

В ведомстве уверены, что расширение дороги проведет к снижению пробок.

Также для повышения безопасности движения как для автомобилистов, так и для пешеходов, специалистами будет построено 12 надземных пешеходных перехода.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2212929-dorogu-ot-almaty-do-kaskelena-sdelayut-vosmipolosnoy/

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