"Казцинк" и экологический кризис в Усть-Каменогорске: есть ли прямая связь?

Тревожная экологическая ситуация в Усть-Каменогорске стала поводом для инициирования проверки металлургического комплекса "Казцинк", которую на днях одобрила Генпрокуратура страны. К такой мере прибегли неслучайно - предприятия компании считаются крупнейшим источником экологических проблем в областном центре ВКО. Как промышленный гигант успел "наследить" в регионе за последние несколько лет и почему многомиллионные штрафы на компанию так и не возымели действия, разбирался NUR.KZ.

Триггер для проверки

Плотный смог окутал Усть-Каменогорск в третьей декаде ноября прошлого года. Местные жители жаловались на недомогание, а власти приняли решение перевести более 50 тысяч школьников на несколько дней на "удаленку".

Наличие проблемы признал и сам аким региона Ермек Кошербаев, который, как оказалось, тоже страдает от кашля при выходе на улицу.

По словам члена Общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов РК Романа Честных, для города это явление не было чем-то новым - к дымке над городом здесь давно привыкли. Однако в этот раз все было немного иначе.

"Если раньше смог носил у нас вид синего тумана, то есть он был газообразным, сейчас это больше похоже не алматинский смог - такая черная "шапка". Наличие двух рек, которые создавали с учетом возможности конденсации газообразной кислоты, совокупное воздействие золы, кислот, промышленных газов - все это сыграло свою роль. Ситуация в ноябре - не разовая, это не следствие какой-то аварии, а показатель совокупного влияния, которое сейчас формируется в городе. И она будет повторяться каждый раз при соответствующих метеоусловиях", - считает Честных.

В ДЧС региона тогда связали ситуацию с неблагоприятными метеоусловиями - безветрием и туманом, на которые принято ссылаться в особо "ядовитые" дни. Однако горожане отнеслись к этому утверждению скептически, и не зря: как оказалось, в конце ноября в атмосферном воздухе было зафиксировано превышение концентрации вредных веществ.

Депутат Сената парламента от Восточно-Казахстанской области Ольга Булавкина призвала правительство обратить внимание на проблему, и к ней прислушались.

Причем тут "Казцинк"?

Начать было решено с компании "Казцинк", в состав которого входит пять заводов: цинковый, свинцовый, медный, завод по производству драгоценных металлов и сернокислотный. На счету металлургического комплекса немало нарушений природоохранного законодательства, как в Усть-Каменогорске, так и в области. Только за последние несколько лет можно насчитать с десяток таких фактов.

Так, например, в мае 2021 года на деревьях в районе промышленной площадки внезапно пожелтели листья, и несколько человек пожаловались на плохое самочувствие, сообщал inbusiness.kz. Департамент экологии ВКО провел проверку, установив, что в тот день в районе наблюдался смог, а на постах "Казгидромет" зафиксировано кратковременное превышение диоксида серы и сероводорода. Экологи предположили, что листья пожелтели из-за химического ожога, а проверка показала нарушение в виде разгерметизации крышки на установке по утилизации газов. Это привело к выбросу 5 тыс. кубометров газов. Предприятие оштрафовано на 326 тыс. тенге, а сумма ущерба для экологии составила 3,5 млн тенге. В целом, сумма штрафных санкций составила 4,4 млн тенге.

Той же весной жители ВКО обратились с жалобой к экологам, утверждая, что в Бухтарму течет зеленая вода. При внеплановой проверке выяснилось, что "Казцинк" нарушил экологическое законодательство, сбрасывая в реку сточные воды с превышением содержания тяжелых металлов, в том числе марганца (в 140 раз), цинка (в 44 раза) и меди (в 5 раз). В результате компания оштрафована на 291 тыс. тенге, а экологический ущерб составил 8,2 млн тенге.

Несколькими месяцами ранее компанию обязали возместить ущерб экологии на сумму более 700 млн тенге, сообщал inbusiness.kz. Как оказалось, Риддерский ГОК нанес серьезный вред водным ресурсам, включая реку Ульба, превысив допустимые нормы по тяжелым металлам и взвешенным веществам при сбросе шахтных вод. Предприятие получило предписание по возмещению ущерба и модернизации очистных систем. Также были выявлены превышения выбросов диоксида серы и оксида углерода на заводах ТОО "Казцинк" в Усть-Каменогорске, что привело к экологическому ущербу, оцениваемому в десятки миллионов тенге.

Всего в 2021 году на предприятие наложили штрафов на 50 млн тенге, после чего "Казцинк" потратил около 2 млрд тенге на модернизацию оборудования. Однако уже в 2022 стало известно об очередном превышении выбросов в Усть-Каменогорске. После проверки были составлены протоколы на 10 млн тенге.

В сентябре 2023 года Казцинк оштрафовали почти на 50 млн тенге за порыв пульпопровода в Риддере - тогда предприятие допустило утечку 1350 кубометров шлама. Это привело к загрязнению реки Филипповка, которая буквально окрасилась в молочный цвет. Вода в реке ухудшилась, увеличив концентрацию нитратов в 140 раз, взвешенных веществ в 50 раз и марганца в 5 раз.

В начале прошлого года внеплановая проверка департамента экологии выявила превышение нормативов выбросов по диоксиду серы и оксиду углерода. В обжиговом цехе был обнаружен несанкционированный источник выбросов. За это наложен штраф в 1, 38 млн тенге. Также зафиксированы сверхнормативные эмиссии на нескольких источниках, что привело к штрафу в 43,94 млн тенге. В общей сложности штраф составляет 45,32 млн тенге.

Сразу после этого стали известны результаты проверки Минэкологии по факту загрязнения реки Ульба в ВКО, в результате которой "Казцинк" снова оштрафовали на 50 млн тенге. Тогда экологи выявили превышение марганца в сточных водах в 4,5 раза из-за ненадлежащей эксплуатации очистных сооружений.

Как "Казцинк" портит воздух в Усть-Каменогорске?

Основная экологическая проблема, связанная с предприятиями "Казцинк" в Усть-Каменогорске - выбросы загрязняющих веществ в атмосферу города. Как сообщил эколог Роман Честных, в частности, речь идет о выбросах диоксида серы, которые свойственны цветной металлургии. Разумеется, в огромных количествах и в совокупности с другими выбросами, вроде оксидов азота, выделяемых ТЭЦ, такой "коктейль" представляет собой опасную смесь, которая негативно влияет на здоровье населения, проживающего в регионе, и экологическую обстановку в целом.

Проверка, одобренная Генпрокуратурой, по словам Романа Честных, уже началась. Как считает член Общественного совета Министерства экологии и природных ресурсов, эта мера вполне обоснована - доля вклада предприятий металлургического комплекса в загрязнение воздуха города составляет почти половину от общих выбросов города.

"Если смотреть на укрупненные данные, то доля "Казцинка" в общем объеме промышленных выбросов в Усть-Каменогорске составляет 44%. Компания - явный лидер по вносимому вкладу в уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе. Поэтому логика Генпрокуратуры вполне понятна. К тому же, есть еще определенное общественное мнение, которое широко тиражируется в соцсетях. Жители считают, что сложная экологическая ситуация в Усть-Каменогорске во многом обусловлена именно деятельностью "Казцинка", - делится мнением Роман Честных.

По мнению эколога, проверить стоило бы не только "Казцинк", но и другие предприятия, так как это не даст объективной картины.

"Уровень выбросов "Казцинка" соответствует тому, что было и раньше, у нас просто усугубляется обстановка, не контролируется. Это не ситуация, связанная с системными экологическими проблемами, это текущая деятельность. Нужно проверить остальные предприятия, причем всех одновременно, чтобы понять, что происходит с воздухом в совокупности, в моменте. А так - к одному пришел, к другому пришел, это уровень примитивного контроля", - уверен Честных.

Честных также согласен с утверждением, что промышленным гигантам выгоднее отделываться многомиллионными штрафами, чем тратиться на гораздо более дорогостоящие установки и технологии, призванные минимизировать вредные выбросы. И здесь многое зависит от Минэкологии, которое должно требовать от большого бизнеса соблюдения законов, или мотивировать его.

По словам эколога, в отличие от других предприятий, "Казцинк" хотя бы пытается модернизировать производство и показывает динамику снижения выбросов, однако с учетом общей ситуации даже это может быть каплей в море. В долгосрочной перспективе, уверен Роман Честных, промышленным гигантам в таких городах, как Усть-Каменогорск, предстоит столкнуться с необходимостью закрытия или кардинальной трансформации.

"Мы не можем достичь того уровня комфорта, благоприятной экологической ситуации, если у нас будут работать такие предприятия в городах. Это имитация. Нет таких технологий очистки в мире в принципе, чтобы очистить такие производства до комфортных уровней. "Казцинк" достиг высоких показателей по очистке от пыли, но это не сделало воздух чище. Думать, что наши сырьевые предприятия, остатки советского наследия, будут работать хотя бы 50 лет, это наивно. Хорошо, если 10-20. У нас максимально истощена сырьевая база. Наступит время и их все равно придется закрывать. Вопреки желаниям акимов, которые хотят, чтобы промышленные гиганты, спонсирующие социальную сферу, продолжали существовать. Нужно готовиться к экономическим преобразованиям, и делать упор на иные сферы", - заключает эксперт.

Несмотря на то, что "Казцинк" не раз заявлял о реализации программ по охране окружающей среды, деятельность его предприятий продолжает оставлять заметный экологический след в регионе. Еще в 2022 году компания анонсировала реализацию стратегии по снижению выбросов до 2025, стоимостью более 100 млн долларов.

Однако 2025 год наступил, а проблема с экологией в городе никуда не исчезла. Подход компании ограничен и направлен лишь на минимизацию затрат на очистные технологии, а не на решение проблемы комплексно. Очевидно, текущая политика не дает долгосрочных результатов, что делать с этим жителям - вопрос открытый.