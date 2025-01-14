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Эзотерика

"Я выглядела здоровой": мать троих детей из Актобе страдает онкологией и нуждается в лечении в Турции

Опубликовано:

Гульфара
Гульфара. Фото: из личного архива

Жительница Актобе Гульфара Кошетова страдает онкологией на продвинутой стадии. Мать троих детей проходит лечение в Турции, на которое у семьи не хватает средств, передает корреспондент NUR.KZ.

Гульфара вспоминает - боли в левой части живота начались около года назад.

"Левый бок сильно болел. Я думала, что это яичник или маточная труба болит. Особенно сильные боли были, когда ноги замерзают. С этими жалобами я пошла к врачу, на УЗИ, после чего мне выписали гормональные препараты.

Врачи ссылались на предменструальный процесс в матке, который якобы вызывал боли, но я продолжала обследоваться и лечиться. У меня появилось вздутие живота, случались запор и диарея, я отекала. Я проходила бесконечные обследования с января по май, в мае обнаружили кисту. Решили, что это доброкачественное образование и за ним нужно наблюдать", - говорит Гульфара.

Проведенное МРТ подтвердило образование, после чего онкогинекологи рекомендовали удалить образование и матку с придатками. Кроме того, врачи выявили метастазы в близлежащую область.

"Я стала постоянно чувствовать себя уставшей, пропал блеск в глазах, мне постоянно хотелось лежать. Я списывала все на хроническую усталость из-за работы. Потом у меня появилась пульсирующая боль.

Внешне я выглядела как здоровый человек, боли я могла терпеть. Но в последнее время у меня появился затяжной кашель. Ранее у меня была пневмония, и я считала, что это - остаточный кашель. Рентген показал хронический бронхит, а флюорография была "чистой", - делится актюбинка.

Несмотря ни на что, говорит она, анализы Гульфары были хорошими, и женщина была уверена, что образование окажется доброкачественным. Однако ей пришлось пережить операцию, после которой у женщины начался сильный кашель с мокротой, начала подниматься температура. Гульфара вспоминает - врачи говорили, что такое возможно после операции.

Но на КТ выявили двустороннюю пневмонию, а когда пришли результаты гистологии, пациентке объявили, что образование оказалось злокачественным, а метастазы пошли в оба легких. Гульфаре прописали химио- и лучевую терапию, но начало лечения нужно было ждать несколько недель. Женщина и ее семья посчитали, что время при 4 стадии рака терять нельзя. На семейном совете решено было отправиться на лечение в Турцию.

Собрав начальную сумму среди родных, Гульфара прошла обследование и химиотерапию. На сегодня уже потрачено порядка 10 млн тенге. Однако ей предстоит дальнейшая борьба с опасной болезнью, на которую необходимо еще не менее 20 млн тенге, говорит казахстанка. Правда, такой она не располагает - Гульфара работает медсестрой, ее муж - кладовщик.

Как и в любой семье, у пары есть кредиты и ипотека, а также стандартные траты на продукты, одежду и так далее. У Гульфары растут трое детей, которым очень важно, чтобы мама была рядом, была здорова и могла дарить им свою любовь.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4301 4741 9284

Halyk: 5522 0433 6487 8112

Карты привязаны к номеру: +7 747 678 8959

Жанаргул Т. (сестра)

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2211410-ya-vyglyadela-zdorovoy-mat-troih-detey-iz-aktobe-stradaet-onkologiey-i-nuzhdaetsya-v-lechenii-v-turcii/

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