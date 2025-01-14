Холод, несчастные случаи, другие правила: казахстанцы рассказали о работе за рубежом

Практика работы за границей достаточно распространена в Казахстане, но минусов у нее достаточно. О своем опыте и впечатлениях от других стран корреспонденту NUR.KZ рассказали алматинцы.

"Жили в маленьком городе на 9 миллионов человек"

Екатерина – лингвист. В 2019 году она поставила себе цель – подтянуть китайский язык, чтобы затем переехать в Канаду и преподавать его в этой стране. Для этого она решила поработать в Китае и в декабре 2019 года приехала в город Чанчунь на севере страны. В нем проживают 9 миллионов человек – по меркам Китая, это небольшой населенный пункт.

Наша собеседница вступила в несколько групп с вакансиями в WeChat, отслеживала варианты и размещала объявления о том, что открыта к собеседованиям. В Китае трудоустройство экспатов чаще всего происходит через агентство, работодатель в течение года по контракту выплачивает зарплату агентству, оно забирает свой процент, а клиенту отдает сумму, о которой договорились при заключении договора.

Поскольку таких агентств довольно много, сложно найти рекомендации и устроиться так, чтобы избежать обмана. В итоге девушка устроилась учителем английского в детский сад.

На стадии оформления документов полагаться можно было только на устные договоренности, говорит казахстанка. Потом, на месте, открылось множество неприятных сюрпризов. В квартире, которую предоставили Екатерине, было очень холодно. На свои деньги ей пришлось покупать обогреватель, утеплять окна.

Из-за холода порой не работало такси – однажды девушке нужно было возвращаться с сыном, она показывала на него пальцем, но водитель отказывался их подвозить. Лишь когда девушка заплакала от бессилия, мужчина согласился.

В Китай Екатерина приехала с четырехлетним сыном – работодатель не предупредил ее, что придется дополнительно оплачивать питание ребенка и потратиться на форму и рюкзак для малыша. Работать приходилось по 12 часов в день – с 7 утра до 7 вечера.

Город Чанчунь. Фото: pixabay.com

А когда наступила пандемия коронавируса в начале 2020 года, работодатели отказывались выплачивать зарплату, поскольку из-за карантина работать Екатерина не могла.

Жить в Китае, не зная язык, можно только в туристических местах, отмечает она. Английский местные жители практически не знают, говорит девушка. А приложение в смартфоне предоставляет некорректный перевод.

В стране Екатерина провела лишь два месяца. Скопить деньги за это время не получилось – зарплаты едва хватило на жизнь и обратную дорогу.

Жить в Китае можно только по визе – родственной, рабочей, учебной. Получить гражданство практически нереально, но продление рабочей визы не представляет сложности: когда подходит к концу контракт, его можно либо продлить, либо заранее найти новое место и заключить новый. Но остаться на долгий срок у Екатерины планов не было.

Помимо неприятных сюрпризов на работе, было непросто еще и из-за разницы в менталитете и образе жизни. Сложно поначалу привыкать и к бытовым мелочам: например, к тому, что газ предоставлялся по карточке, которую нужно пополнять в местном аналоге КСК, а списание средств происходило через специальное устройство.

Впрочем, о своем опыте девушка не жалеет: она смогла попрактиковаться в новой языковой среде, сменила обстановку, подружилась с преподавателем русского языка из Института Конфуция, увидела новые подходы в преподавании языка.

"Если и поеду снова, то буду выбирать теплые города. По выходным из-за холода было тяжело куда-то выбираться", - подытоживает Екатерина.

"От жары плавились подошвы кроссовок"

Казахстанец Асет поехал в Южную Корею в 2019 году к другу, который уже устроился там на работу. В восточной стране он прожил почти три года. В основном, молодой человек работал на стройках и на заводах.

Система работы мигрантов хорошо налажена, отмечает он. Хоть многие трудятся нелегально, но обманывают их редко, сам Асет не сталкивался с такими ситуациями. Даже нелегальным мигрантам обеспечивают все условия труда: кормят или дают компенсацию на питание, выдают все необходимое снаряжение для работы на стройке, могут предоставить жилье, доставляют до места работы. При работе на жаре регулярно приезжают медики и проверяют состояние.

"Есть биржи труда, небольшие конторы, где находят работу на день и местные, и мигранты. Это - физический труд. Но найти работу можно не каждый день - порой занимают очередь с 5:00, а те, кто пришел к открытию – к 7:00 – могут остаться без работы. Работодатель увозит и привозит к конторе, зарплату за день выплачивает сама контора. В основном, требуются мужчины от 18 до 45 лет", – отметил наш собеседник.

В Корее очень быстрый темп работы – платят не за качество, а за скорость. Того, кто будет работать медленно, на следующий день могут уже не взять на объект. В среднем за день рабочие получают 250 долларов.

"Молодежь в Корее, в основном, работает в офисах, поэтому им постоянно требуются люди для физического труда. При всей оказываемой поддержке условия очень тяжелые. Из-за жары рабочий день может начинаться с 6:00, а на ремонте дорог – вообще с 4:00.

Климат субтропический, а +28 градусов ощущаются как +40 или даже +50. Бывали и несчастные случаи на стройке, но из-за того, что рабочие сами не соблюдали технику безопасности. Не хочу, чтобы у кого-то были розовые очки – работа тяжелая, да и от дома далеко", – говорит Асет.

Порой от жары у молодого человека и его коллег плавилась подошва обуви. Из-за высокой температуры даже среди жителей Южной Кореи ежегодно регистрируют случаи летального исхода.

Город Тэгу. Фото: pixabay.com

Асет работал в пригороде Тэгу – одного из крупнейших городов в стране. Английский язык там не знают, поэтому уже на месте он учил корейский, а при необходимости обращался к коллегам из СНГ.

"Никакой дискриминации я не встречал: ни по профессиональному, ни по расовому признаку. Если ничего криминального не делаешь, никто тебя не трогает. Полиция не отвечает за мигрантов, а с теми правоохранителями, которые нас контролировали, мы сталкивались не так часто. В магазинах кассы самообслуживания, продавцов вообще нет. Не закрывают авто, оставляют самокаты, велосипеды", – делится впечатлениями Асет.

В целом, отмечает молодой человек, для работы в Корее на первое время нужно иметь не менее 2000 долларов, подучить корейский и подготовиться к физической работе. Легализоваться в стране крайне тяжело, за исключением брака с кореянкой.

При выезде мигрантов проверяют по полицейским базам, поэтому билет нужно брать не менее чем за неделю до вылета, чтобы успеть пройти все проверки. За нарушение миграционного законодательства грозит штраф либо запрет на въезд в страну в течение нескольких лет.

"В Англии берут только в обслуживающий персонал"

Третья наша героиня, Анастасия, уехала в Лондон после окончания КазГУ в 2002 году. Алматинка в первую очередь ехала ради учебы, но затем осталась почти на 9 лет. Через два года она получила второе высшее по специальности "управление в сфере услуг и питания". Работать она начала практически сразу.

"Соцсети тогда не были развиты, работу я искала через бесплатную газету Metro, ее раздавали в метро и поездах", – вспоминает казахстанка.

Когда-то с работой помогали и русскоязычные мигранты, проживающие в Лондоне, они же оказывали помощь с оформлением документов.

Наша собеседница изначально хотела эмигрировать в Европу, но в итоге все же передумала и вернулась к родителям в Казахстан.

За восемь лет она успела поработать барменом, официанткой, а потом "дорасти" и до управляющих должностей – в частности, занималась хозчастью в государственной больнице. Любопытно, что в больницах Англии всю хозяйственную часть берет на себя подрядчик, которого выбирают по тендеру.

Анастасию восхищают условия работы в английском общепите и в любых организациях в целом. Любой сотрудник четко знает, что от него хотят и всегда может кому-то задать свои вопросы.

"Любая переработка обсуждается с сотрудниками и оплачивается от 1,5 до 2 ставок свыше. Внимательно смотрят, чтобы никто не был угнетен по гендерному, национальному или любому другому признаку. Это меняет мышление: ты точно знаешь, что от тебя хотят и какой результат ждут. Я всегда знала, что могу попросить помощи на работе, мне помогут и все объяснят. Словом, честность, четкость, стандарты", – объяснила наша собеседница.

Анастасия рекомендует ехать в Англию молодым, не семейным людям, знающим английский язык на уровне разговорного. В Лондоне очень высокий темп жизни, все постоянно торопятся, живут по четкому расписанию.

Лондон. Фото: pixabay.com

При этом стоит четко понимать цель поездки, ведь первое время мигрант может претендовать только на работу обслуживающим персоналом – официант, уборщица, посудомойка. Административные должности алматинка смогла занимать лишь после того, как получила в Англии второе высшее образование.

"Наша молодежь привыкла к тому, что за них все делают – они говорят: сначала заплатите, потом я буду работать. В Англии ты сначала доказываешь, что ты хороший работник, и потом тебе за это платят", – отметила женщина.

Англичане, по ее словам, сдержанные люди, соблюдающие личные границы, но у них нестандартное чувство юмора: они умеют смеяться над своими недостатками. Когда привыкаешь к их резким шуткам, тоже учишься смеяться над собой и потом спокойно реагируешь на любую критику.

В стране употребляют много алкоголя – любовь к спиртному Анастасия объясняет погодой: 80% дней в году идет дождь, на улице холодно и ветрено. Рабочая молодежь – и девушки, и парни – любит посидеть в пабе, а потом... подраться.

"Самое трудное – это первый год. Другой менталитет, другие правила, нет подковерных игр. Ни шага от правил они не отступают. Но если выдержал год, то сможешь остаться надолго. Я не жалею, что вернулась – там сложно купить свое жилье, у всех кредитные карты.

Взять ипотеку возможно, но одному человеку будет тяжело. У меня в Казахстане родители, своя квартира, здесь появилась семья и дети. Но и не жалею, что там жила. Поехать обратно не хочу – по образу жизни, стилю, настроению я для Лондона уже старовата", – резюмирует Анастасия.