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Новые дороги появятся в восьми селах Карагандинской области

Опубликовано:

Бухар-Жырауский район
Бухар-Жырауский район. Фото: gov.kz

В Бухар-Жырауском районе Карагандинской области в 2025 году планируется отремонтировать 56,6 км дорог, включая внутрипоселковые и подъездные пути, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в Бухар-Жырауском районе планируют отремонтировать 56,6 км внутрипоселковых и районных дорог.

По спецпроекту "Ауыл - Ел бесігі" работами охватят более 40 км дорог внутрипоселкового значения в селах Новоузенка, Жанаталап, Акбель, Актобе, Петровка, Центральное, Кокпекты и Атамекен.

Также из областного бюджета выделены трансферты на средний ремонт подъездных путей к селам Акжар и Ащису.

Из средств районного бюджета запланирован средний ремонт 1,5 км подъездной дороги к селу Тортколь и подъездной дороги к физкультурно-оздоровительному комплексу в поселке имени Г. Мустафина. Также должен быть завершен средний ремонт подъездной дороги к школе на станции Нура.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в рамках национального проекта "Сильные регионы - драйвер развития страны", а также программы "Ауыл - Ел бесігі" в Западно-Казахстанской области был запланирован ремонт свыше 643 км дорог на общую сумму 91,6 млрд тенге.

Помимо этого, в Акмолинской области продолжаются ремонтные работы на дорогах областного значения Акколь - Азат - Новорыбинка и Новый Колутон - Акколь - Азат - Минское.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2209826-novye-dorogi-poyavyatsya-v-vosmi-selah-karagandinskoy-oblasti/

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