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Не оставляйте соседям ключи, не афишируйте в соцсетях: полиция обратилась к алматинцам, уезжающим в отпуск

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Вор вскрывает окно
Вор. Иллюстративное фото: krisanapong detraphiphat/Getty Images

Стражи порядка Алматы на брифинге в РСК дали рекомендации, как защитить свое имущество, тем, кто планирует уехать в отпуск на несколько дней, передает NUR.KZ

Официальный представитель ДП города Салтанат Азирбек призвала горожан не афишировать свой отъезд в соцсетях - по ее словам, преступники тоже мониторят соцсети.

"Они хорошо разбираются в социальных сетях, знают, чьи страницы мониторить. А когда, допустим, медийная личность пишет: "Мы уехали в отпуск на 10 дней"... Это практически объявление для преступников – дома никого нет, ключ под ковриком, сейф в шкафу", - отметила она.

Также пресс-секретарь привала отказаться от практики оставлять ключи соседям.

"Не надо по старинке оставлять соседям ключи, чтобы полили цветочки, покормили животных домашних. Надо проявлять бдительность. Если квартира, к примеру, на нижних этажах, то элементарно оснастить окна решетками, можно установить сигнализацию, самую простую без наворотов", - отметила она.

По ее словам, превентивные меры помогут сберечь имущество.

Также официальный представитель ДП города ранее сообщила, что в Алматы с 31 по 4 января в полицию поступило свыше 10 тысяч звонков, основная часть которых носила справочный характер.

В эти дни было зафиксировано 65 преступлений, 42 из которых раскрыты по горячим следам.

Совершено более 3500 нарушений на дорогах, кроме того, выявлены 26 нетрезвых водителей. Случились 13 ДТП с 10 пострадавшими и одним погибшим. Еще около 200 человек привлекли к ответственности за незаконную продажу пиротехники.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2208788-ne-ostavlyayte-sosedyam-klyuchi-ne-afishiruyte-v-socsetyah-policiya-obratilas-k-almatincam-uezzhayushchim-v-otpusk/

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