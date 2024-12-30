Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в январские праздники

ЦОНы и спецЦОНы Казахстана не будут работать несколько дней в связи с празднованием Нового года, предупредила Госкорпорация "Правительство для граждан", передает NUR.KZ.

ЦОНы и спецЦОНы страны не будут работать с 1 по 3 января.

При этом 4 января, суббота, является рабочим днем для дежурных центров обслуживания населения. Прием будет осуществляться с 9:00 до 13:00.

5 и 6 января все центры страны будут работать в обычном режиме.

Так как 7 января в Казахстане празднуется православное Рождество, этот день для ЦОНов и спецЦОНов является выходным.

В компании напомнили, что в будние дни центры обслуживания населения принимают граждан с 9:00 до 18:00. Дежурные центры обслуживания населения работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00 и в субботу с 9:00 до 13:00.

Напомним, согласно приказу Министра труда и социальной защиты населения РК "О переносе дня отдыха в 2025 году", выходной день с воскресенья, 5 января 2025 года, переносится на пятницу, 3 января 2025 года.

Таким образом, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы смогут отдыхать с 1 по 4 января, а при шестидневной рабочей неделе – с 1 по 3 января.