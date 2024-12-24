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Контрафактные семечки на 1,6 млн тенге изъяли в Алматы

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Семечки
Семечки. Иллюстративное фото: pixabay.com

Департамент юстиции Алматы продолжает бороться с незаконным оборотом товаров. Так, недавно было изъято более 50 тысяч единиц контрафакта на сумму 58,2 млн тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

В последние годы Казахстан столкнулся с проблемой роста объемов контрафактной продукции на рынке.

Одним из ярких примеров незаконного оборота товаров стал случай с семечками под всеми известной маркой "Джинн", когда правоохранительные органы изъяли 1958 единиц поддельной продукции на сумму 1 685 100 тенге. Об этом стало известно в ходе брифинга на площадке РСК.

Контрафактная продукция, в том числе и популярные среди потребителей товары, представляет серьезную угрозу не только для производителей, но и для здоровья граждан. Ведь в отличие от оригинальной продукции, которая прошла все необходимые проверки и соответствует санитарным и качественным нормам, поддельные товары могут содержать вредные добавки, вещества, которые могут негативно повлиять на здоровье.

В связи с этим, за текущий год Департаментом юстиции города Алматы было изъято более 50 тысяч единиц контрафактной продукции на общую сумму 58,2 миллиона тенге.

К слову, среди изъятых товаров - продукция, с которой ежедневно сталкиваются жители города, включая бытовую химию, продукты питания, детские игрушки, парфюмерию, одежду и автозапчасти. В числе крупных международных брендов, чьи товарные знаки защищаются, - Apple, Puma, Samsung, Lego, Sony PlayStation, Hyundai и многие другие.

Особое внимание стоит уделить крупным случаям нарушений. Так, были изъяты более 1800 единиц контрафактных товаров под маркой популярной парфюмерии Zielinski Rozen на сумму почти 10 миллионов тенге, а также более 10 тысяч единиц игрушек-конструкторов Lego на сумму более 13 миллионов тенге.

Внешний вид упаковки, в которой продаются различные товары, практически идентичны оригинальной продукции, что может ввести в заблуждение покупателей, которые доверяли бренду, не подозревая о возможных рисках.

По словам спикером, задача Департамента юстиции - обеспечить правомерное использование брендов и продуктов, гарантируя честные условия для бизнеса.

"Изъятые товары включают такие категории, как бытовая химия, продукты питания, детские игрушки, парфюмерия, одежда, автозапчасти, моторные масла и автомобильное периферийное оборудование. Это продукция, которую ежедневно используют наши граждане. Ее качество и безопасность должны быть гарантированы", - рассказал главный специалист отдела по правам интеллектуальной собственности Алмас Бекботаев.

Ранее мы рассказывали, как фальшивые товары уничтожают в Алматы в рамках борьбы с поделками.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2204093-kontrafaktnye-semechki-na-1-6-mln-tenge-izyali-v-almaty/

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