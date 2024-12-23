Аким Актюбинской области и начальник ДП приехали к новому пункту полиции

В селе Сарыжар Актюбинской области завершается строительство нового участкового пункта полиции с комфортными условиями для граждан, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в преддверии Нового года аким Актюбинской области Асхат Шахаров и начальник Департамента полиции Актюбинской области Абай Жусупов ознакомились со строительством нового участкового пункта полиции в селе Сарыжар Мартукского района.

Новое здание УПП современного формата, в котором созданы максимально комфортные условия для граждан, планируется ввести в эксплуатацию в предстоящем году.

Общая площадь здания составляет 140 квадратных метров. Здесь будут два рабочих кабинета для приема посетителей, кухня, комната отдыха, а также игровая комната для детей.

В настоящее время село Сарыжар с населением более шести тысяч человек обслуживают два участковых инспектора полиции.

Во время посещения объекта глава региона Асхат Шахаров выразил уверенность, что новое здание сервисного типа положительно повлияет на оперативное реагирование на факты нарушения и обращения граждан.

Полковник полиции Абай Жусупов отметил, что строительство современных УПП, которое осуществляется при поддержке местных исполнительных органов - это один из важных шагов для прозрачности и доступности полиции.

При поддержке акимата области в каждый районный отдел полиции были переданы новые служебные автомашины ГАЗ (Соболь). Эти 12 транспортных средств будут использоваться в службе дежурных частей.

Ранее сообщалось, что аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев принял участие в специальном совещании с сотрудниками правоохранительных органов.

Также по поручению главы государства в Казахстане с 2018 года проводится поэтапная работа по созданию профессиональной сервис-ориентированной модели казахстанской полиции XXI века.