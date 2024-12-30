"Не отправляйте нас обратно": беженцы из Афганистана рассказали о своей жизни в Алматы

Мунира Барак и Османи Мохаммад - беженцы из Афганистана, чьи жизни стали свидетельством трагедий, пережитых в их родной стране. Проблемами, с которыми им пришлось столкнуться, они поделились с NUR.KZ.

Казахстан на протяжении многих лет остается важным центром для людей, покинувших свои родные страны в поисках безопасности. Одной из групп, которая оказалась в Алматы, стали беженцы из Афганистана.

Среди них - люди с разными судьбами, профессиями и переживаниями, но объединяет их одно: они пережили войну и насилие в своей родной стране и нашли убежище в Казахстане.

Османи Мохаммад

Османи Мохаммад - генерал, который в 2004 году принял решение покинуть родину из-за политической нестабильности и угрозы для своей жизни. Во время службы в армии Афганистана в условиях постоянного конфликта, он стал свидетелем ужасающих событий, которые охватили его страну.

"В 2004 году мы уехали из Афганистана в Иран. В конце 2004 года я добрался до Таджикистана - и оттуда официально и легально заехал на территорию Казахстана. Получил статус беженца и уже затем моя семья приехала ко мне сюда, также получив официальный статус беженца", - поделился Мохаммад.

Османи Мохаммад. Фото: Из личного архива

В поисках безопасности он выбрал Алматы как новый дом. Он признает, путь был сложным и тернистым. Когда он решил бежать из дома вместе с супругой и детьми, в него стреляли, а пуля осталась в легких.

"Жизнь в Афганистане стала невозможной, и было ясно, что я не смогу больше продолжать оставаться там с маленькими детьми и с супругой. Мы постоянно сталкивались с угрозой и насилием. На родине мне пришлось скрываться два года, не выходить из дома и даже сменить имя и паспорт. Когда мы решили бежать, я получил пулю в легкие и по сей день живу с ней", - рассказывает он.

Его решение переехать в Алматы было продиктовано не только желанием спасти свою жизнь, но и стремлением дать своим детям возможность учиться в безопасной среде. Как оказалось, его братья в 90-х годах жили здесь и занимались бизнесом. Именно поэтому он перевез свою семью сюда.

Прожив много лет в Казахстане, он по сей день сталкивается с одной из главных проблем - отсутствием документов. На протяжении всего времени Мохаммад и его семья боролись за легализацию своего статуса. В результате они получили временные документы, но эта ситуация оставила отпечаток на всех сферах его жизни.

Кроме того, Мохаммад страдает от сахарного диабета и астмы, а отсутствие страховки усложняет доступ к медицинскому обслуживанию. Он рассказывает, что каждый раз, когда ему нужно было пройти обследование или получить лечение, он сталкивался с огромными трудностями, так как не имел возможности воспользоваться государственными медицинскими услугами.

Мохаммаду 75 лет. К слову, у генерала восемь детей: пятеро сыновей и три дочери. На данный момент он безработный, так как серьезно болен. А его супруга домохозяйка.

"Мне требуется еженедельный гемодиализ из-за сахарного диабета. Мы 20 лет живем в Казахстане под статусом беженцев и по сей день сталкиваемся с проблемами. Нам никак не удается узаконить свое пребывание на территории РК в виде получения ВНЖ либо гражданства. У нас есть удостоверения беженцев, но с этим документом нас не ставят на учет в клиниках и отсутствует страховка. Никакие медикаменты получить не можем", - рассказывает он.

По словам мужчины, для получения вида на жительство в Казахстане у беженцев должна быть пятилетняя прописка и гарантийный взнос - около 10 тысяч долларов на счету.

"Я беженец, к тому же и пенсионер. Откуда я возьму эту сумму?"- задается вопросом Мохаммад.

Как оказалось, 37 лет прослужив военным на своей родине, почетный генерал не получает пенсию и сейчас сталкивается с большими финансовыми трудностями.

"Любая болезнь обходится нам очень дорого. Мы не можем купить нужные лекарства. К тому же, оплачиваем 250 тысяч тенге за аренду квартиры и 50 тысяч за коммунальные услуги. Мне помогает сын, но у него самого семья, которую он тоже должен обеспечивать", - говорит мужчина.

Несмотря на все проблемы, он говорит, что Алматы для него стал не просто новым домом, а символом надежды и возможности заново построить жизнь. По его словам, за годы, проведенные в Казахстане, он почувствовал, как изменилось его восприятие мира, и как важно находить общий язык с людьми разных культур и традиций.

"В 2004 году когда мы только приехали, никаких проблем не возникало. Наши дети пошли учиться и все было в порядке. Я выражаю огромную благодарность Казахстану и всем его гражданам за то, что они нас приняли в свои теплые объятия. Все люди относятся к нам хорошо, мы очень довольны местным обществом. Традиции казахов и афганцев очень схожи, мы не чувствуем себя чужими", - поделился Мохаммад.

Мунира Барак

Мунира Барак переехала в Алматы в 1998 году, когда ей было всего 9 лет. Ее семья покинула Афганистан, спасаясь от талибов и разрушений, охвативших страну. Воспоминания о детстве в Кабуле остаются болезненными для Муниры: она пережила бомбежки, голод и разрушения.

"Я была ребенком, когда мы уехали, но даже в том возрасте я понимала, что нужно спасаться, что в Афганистане не было будущего", - делится Мунира.

Все ее воспоминания о жизни в Афганистане связаны с болью и утратами.

"Я помню все, как будто это было вчера. Мой отец был генералом, и талибы часто приходили домой в поисках его. Они угрожали нашей семье: говорили, что заберут моих братьев, а сестер выдадут замуж. Это было очень страшно. Мы уехали, оставив все вещи. В дороге мы провели семь дней без еды и воды", - рассказывает она.

Барак Мунира. Фото: Из личного архива

Когда Мунира с семьей пересекла границу Казахстана и оказалась в Алматы, это был момент долгожданного облегчения. Здесь она начала учиться в школе, адаптироваться к новому языку и культуре. Мунира отмечает, что в Алматы окружающие всячески поддерживали ее семью и помогали чем могли. Она получила высшее образование в одном из медицинских университетов Алматы.

"Я очень благодарна за то, что нас приняли и что мы живем под мирным небом. Казахстан стал для меня второй родиной", - делится женщина.

Мунира, как и другие афганские женщины, оказавшиеся в Казахстане, сталкивается с серьезными трудностями на пути к адаптации. Хотя Казахстан стал для нее второй родиной, проблемы все же остаются. Мигранты, особенно женщины, сталкиваются с такими барьерами, как отсутствие официальных документов, трудности с трудоустройством, высокие расходы на лечение и базовые нужды.

Она рассказывает, что несмотря на желание работать и улучшить жизнь своей семьи, Мунира не может устроиться на работу из-за отсутствия сертификатов и официальных документов. Даже для получения медицинской помощи ей приходится платить немалые деньги, что в условиях ограниченного дохода является настоящей проблемой.

"Сейчас мы очень нуждаемся в помощи. Мне не удается устроиться на работу из-за отсутствия документов. Я не могу работать без сертификата специалиста. У меня трое детей и нет страховки. Недавно я сильно заболела и заплатила 100 тысяч за лечение. Это очень тяжело. Если бы я устроилась на работу, помогала бы мужу обеспечивать семью", - признается она.

Беженка из Афганистана, живущая в Казахстане, обращается с просьбой, которая отражает всю трагедию жизни женщин в ее родной стране. По ее словам, в годы талибанского правления и на фоне многолетних конфликтов права женщин в Афганистане были жестоко ограничены. Для многих из них возвращение на родину - это приговор, уверяет она.

"От имени всех женщин из Афганистана прошу: не отправляйте нас туда обратно. В Афганистане женщинам запрещено учиться и работать. Им даже нельзя выходить в магазины без мужчин. А что делать женщинам, которые потеряли своих мужей и братьев?" — задается вопросом Мунира.

Права беженцев в Казахстане

За более подробной информацией и ответами на вопросы наш корреспондент обратился в Министерство труда и социальной защиты населения РК.

Там заявили, что на сегодня законодательство в сфере беженцев соответствует требованиям международной Конвенции о статусе беженцев 1991 года. На вопрос о том, обязаны ли беженцы иметь определенную сумму на счету для получения ВНЖ, в Министерстве сообщили, что размер оплаты государственной услуги составляет 4 МРП (14768 тенге).

Как оказалось, в соответствии с законодательством, для заключения трудового договора беженцам не требуется вид на жительство. Удостоверение беженца, которое выдается лицам, получившим этот статус, позволяет заключать трудовые договоры и заниматься предпринимательской деятельностью наравне с гражданами Казахстана.

"Удостоверение беженца - это документ, удостоверяющий личность и подтверждающий статус беженца согласно закону. Таким образом, законодательством Республики Казахстан предусмотрена возможность заключения трудового договора с беженцами.

Беженцам, а также лицам, ищущим убежище, медицинская помощь на бесплатной основе осуществляется в соответствии с перечнем гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, оказываемой гражданам РК.

Беженцы имеют право на свободу труда и предпринимательскую деятельность. В соответствии с национальным законодательством, беженцам в отличие от других иностранцев не требуется получения разрешения на трудовую деятельность", - говорится в сообщении.

Таким образом, беженцы, находящиеся на территории Казахстана, обладают рядом прав, которые защищены законом:

убежище;

запрос информации от соответствующих уполномоченных органов о родственниках, проживающих в стране происхождения;

обжалование решения местного исполнительного органа области, города республиканского значения и столицы об отказе в продлении, о лишении или прекращении статуса беженца;

добровольное возвращение в страну происхождения или переезд в любую третью страну;

медицинское обслуживание в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области здравоохранения;

судебную защиту имущественных и личных неимущественных благ, и прав; законодательством Республики Казахстан;

судебную защиту имущественных и личных неимущественных благ, и прав;

вывоз привезенного с собой, а также законно нажитого им на территории Республики Казахстан имущества в другую страну, в которую ему предоставлено право въезда для поселения;

получение удостоверения беженца и проездного документа.