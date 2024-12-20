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Сергей Киселев покинул пост гендиректора Первого канала "Евразия"

Опубликовано:

Сергей Киселев
Сергей Киселев. Фото: zakon.kz

Генеральный директор ТОО «Евразия+ОРТ» (Телеканал «Первый канал «Евразия») Сергей Киселев покинул свой пост по собственному желанию.

Сегодня состоялось очередное общее собрание участников ТОО «Евразия+ОРТ», на котором было принято решение о том, что Сергей Киселев уходит с должности генерального директора Первого канала «Евразия», согласно поданному заявлению.

Как стало известно, Киселев решил покинуть пост по собственному желанию, по состоянию здоровья. На этой должности он трудился с 2007 года.

Как сообщают источники, знакомые с ситуацией, в начале 2015 года, в результате несчастного случая Киселев получил серьезную черепно-мозговую травму, потерял правый глаз и слух в правом ухе. Сейчас травмы почти десятилетней давности стали давать осложнения.

Сергей Киселев родился 27 сентября 1968 года в городе Томске.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

  • Красноярское высшее военное училище радиоэлектроники противовоздушной обороны (1989)

Инженер по эксплуатации радиотехнических средств

  • Высшая школа права «Адилет» (1996)

Юрист

Трудовой стаж:

  • Заместитель Генерального директора ТОО «Цесна - Сайран» (1994-1996);
  • Директор ТОО «Юрист», ТОО «Компания ЮрИнфо» (1996-2004);
  • Секретарь Союза судей (2001-2002);
  • Директор Фонда формирования правовой культуры (с 2003);
  • Генеральный директор ТОО «Евразия+ОРТ» (Телеканал «Первый канал «Евразия») (15.09.2007-01.12.2010);
  • Генеральный директор ТОО «Евразия+ОРТ» (Телеканал «Первый канал «Евразия») (с 01.08.2012)

Прочие должности:

  • Член Общественной комиссии по присуждению премий, вручению грантов и объявлению Благодарности Президента Республики Казахстан (с 2014)
  • Президент Казахстанской федерации стрельбы из лука, арбалета и дартса (02.2022-03.08.2023)

Выборные должности, депутатство:

  • Депутат Алматинского городского маслихата (2003-2004);
  • Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан от избирательного округа № 3 г. Алматы, член Комитета по законодательству и судебно - правовой реформе Мажилиса Парламента Республики Казахстан (03.10.2004-20.06.2007), член депутатской группы «Аймак» (02.2005-20.06.2007), член постоянной комиссии по правовым вопросам межпарламентской ассамблеи СНГ (11.2004-06.2007)

Партийная принадлежность:

  • Заместитель Председателя, член политсовета Республиканской партии «Асар» (до слияния с Народно-демократической партией «Нур Отан») (10.2003-07.2006);
  • Член Бюро Политсовета Народно-демократической партии «Нур Отан» (2006-2007)

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

  • Заслуженный деятель Казахстана (Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері) (05.12.2017)
  • Медали: «10 лет Конституции Республики Казахстан», «10 лет Парламента Республики Казахстан»;
  • Лауреат премии Президента Республики Казахстан за творческий вклад в развитие казахстанской телевизионной журналистики (28.06.2013)

Воинская служба, звания:

  • Начальник радиолокационной станции в/ч № 30756, заместитель командира в/ч № 30756 по технической части (1989-1993);

Капитан запаса

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2202797-sergey-kiselev-pokinul-post-gendirektora-pervogo-kanala-evraziya/

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