Сергей Киселев покинул пост гендиректора Первого канала "Евразия"

Генеральный директор ТОО «Евразия+ОРТ» (Телеканал «Первый канал «Евразия») Сергей Киселев покинул свой пост по собственному желанию.

Сегодня состоялось очередное общее собрание участников ТОО «Евразия+ОРТ», на котором было принято решение о том, что Сергей Киселев уходит с должности генерального директора Первого канала «Евразия», согласно поданному заявлению.

Как стало известно, Киселев решил покинуть пост по собственному желанию, по состоянию здоровья. На этой должности он трудился с 2007 года.

Как сообщают источники, знакомые с ситуацией, в начале 2015 года, в результате несчастного случая Киселев получил серьезную черепно-мозговую травму, потерял правый глаз и слух в правом ухе. Сейчас травмы почти десятилетней давности стали давать осложнения.

Сергей Киселев родился 27 сентября 1968 года в городе Томске.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

Красноярское высшее военное училище радиоэлектроники противовоздушной обороны (1989)

Инженер по эксплуатации радиотехнических средств

Высшая школа права «Адилет» (1996)

Юрист

Трудовой стаж:

Заместитель Генерального директора ТОО «Цесна - Сайран» (1994-1996);

Директор ТОО «Юрист», ТОО «Компания ЮрИнфо» (1996-2004);

Секретарь Союза судей (2001-2002);

Директор Фонда формирования правовой культуры (с 2003);

Генеральный директор ТОО «Евразия+ОРТ» (Телеканал «Первый канал «Евразия») (15.09.2007-01.12.2010);

Генеральный директор ТОО «Евразия+ОРТ» (Телеканал «Первый канал «Евразия») (с 01.08.2012)

Прочие должности:

Член Общественной комиссии по присуждению премий, вручению грантов и объявлению Благодарности Президента Республики Казахстан (с 2014)

Президент Казахстанской федерации стрельбы из лука, арбалета и дартса ( 02.2022

Выборные должности, депутатство:

Депутат Алматинского городского маслихата (2003-2004);

Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан от избирательного округа № 3 г. Алматы, член Комитета по законодательству и судебно - правовой реформе Мажилиса Парламента Республики Казахстан (03.10.2004-20.06.2007), член депутатской группы «Аймак» (02.2005-20.06.2007), член постоянной комиссии по правовым вопросам межпарламентской ассамблеи СНГ (11.2004-06.2007)

Партийная принадлежность:

Заместитель Председателя, член политсовета Республиканской партии «Асар» (до слияния с Народно-демократической партией «Нур Отан») (10.2003-07.2006);

Член Бюро Политсовета Народно-демократической партии «Нур Отан» (2006-2007)

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

Заслуженный деятель Казахстана (Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері) (05.12.2017)

Медали: «10 лет Конституции Республики Казахстан», «10 лет Парламента Республики Казахстан»;

Лауреат премии Президента Республики Казахстан

Воинская служба, звания:

Начальник радиолокационной станции в/ч № 30756, заместитель командира в/ч № 30756 по технической части (1989-1993);

Капитан запаса