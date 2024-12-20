Сергей Киселев покинул пост гендиректора Первого канала "Евразия"
Опубликовано:
Генеральный директор ТОО «Евразия+ОРТ» (Телеканал «Первый канал «Евразия») Сергей Киселев покинул свой пост по собственному желанию.
Сегодня состоялось очередное общее собрание участников ТОО «Евразия+ОРТ», на котором было принято решение о том, что Сергей Киселев уходит с должности генерального директора Первого канала «Евразия», согласно поданному заявлению.
Как стало известно, Киселев решил покинуть пост по собственному желанию, по состоянию здоровья. На этой должности он трудился с 2007 года.
Как сообщают источники, знакомые с ситуацией, в начале 2015 года, в результате несчастного случая Киселев получил серьезную черепно-мозговую травму, потерял правый глаз и слух в правом ухе. Сейчас травмы почти десятилетней давности стали давать осложнения.
Сергей Киселев родился 27 сентября 1968 года в городе Томске.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
- Красноярское высшее военное училище радиоэлектроники противовоздушной обороны (1989)
Инженер по эксплуатации радиотехнических средств
- Высшая школа права «Адилет» (1996)
Юрист
Трудовой стаж:
- Заместитель Генерального директора ТОО «Цесна - Сайран» (1994-1996);
- Директор ТОО «Юрист», ТОО «Компания ЮрИнфо» (1996-2004);
- Секретарь Союза судей (2001-2002);
- Директор Фонда формирования правовой культуры (с 2003);
- Генеральный директор ТОО «Евразия+ОРТ» (Телеканал «Первый канал «Евразия») (15.09.2007-01.12.2010);
- Генеральный директор ТОО «Евразия+ОРТ» (Телеканал «Первый канал «Евразия») (с 01.08.2012)
Прочие должности:
- Член Общественной комиссии по присуждению премий, вручению грантов и объявлению Благодарности Президента Республики Казахстан (с 2014)
- Президент Казахстанской федерации стрельбы из лука, арбалета и дартса (02.2022-03.08.2023)
Выборные должности, депутатство:
- Депутат Алматинского городского маслихата (2003-2004);
- Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан от избирательного округа № 3 г. Алматы, член Комитета по законодательству и судебно - правовой реформе Мажилиса Парламента Республики Казахстан (03.10.2004-20.06.2007), член депутатской группы «Аймак» (02.2005-20.06.2007), член постоянной комиссии по правовым вопросам межпарламентской ассамблеи СНГ (11.2004-06.2007)
Партийная принадлежность:
- Заместитель Председателя, член политсовета Республиканской партии «Асар» (до слияния с Народно-демократической партией «Нур Отан») (10.2003-07.2006);
- Член Бюро Политсовета Народно-демократической партии «Нур Отан» (2006-2007)
Государственные и международные награды, премии, почетные звания:
- Заслуженный деятель Казахстана (Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері) (05.12.2017)
- Медали: «10 лет Конституции Республики Казахстан», «10 лет Парламента Республики Казахстан»;
- Лауреат премии Президента Республики Казахстан за творческий вклад в развитие казахстанской телевизионной журналистики (28.06.2013)
Воинская служба, звания:
- Начальник радиолокационной станции в/ч № 30756, заместитель командира в/ч № 30756 по технической части (1989-1993);
Капитан запаса
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2202797-sergey-kiselev-pokinul-post-gendirektora-pervogo-kanala-evraziya/