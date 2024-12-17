Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Обошел США и Японию: Казахстан обогнал 110 стран в "антиотмывочном" рейтинге

Опубликовано:

Много денег лежит на столе
Иллюстративное фото: Yevgeniy Sambulov / Getty Images

Казахстан улучшил свои позиции в независимом рейтинге антиотмывочной сферы, оставив позади 110 стран, сообщили в пресс-службе АФМ, передает NUR.KZ.

Как уточнили в ведомстве, базельский институт управления опубликовал ежегодный рейтинг "Вasel AML Index".

В рейтинге в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, Казахстан расположился на 111-мместе с 4,65 балла (риск ОД/ФТ оценивается по 10-балльной шкале, где 10 - максимальный риск, 0- минимальный риск).

Подчеркивается, что за 4 года РК шагнула с 73 на 111 место в рейтинге, улучшив свои показатели.

Казахстан обошел такие страны, как США, Япония, Сингапур, Китай, Катар, Италия, Венгрия и Турция.

В пятерку стран с наименьшим риском вошли Сан-Марино, Исландия, Финляндия, Эстония, Андорра, Швеция.

Согласно официальному сайту рейтинга, Базельский индекс AML - это независимый, основанный на данных инструмент ранжирования и оценки рисков отмывания денег и связанных с ним финансовых преступлений по всему миру.

Он предоставляет оценки рисков для стран и юрисдикций на основе данных из 17 общедоступных источников, таких как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Transparency International и Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью. Баллы риска охватывают пять областей, которые, как считается, способствуют высокому риску отмывания денег:

  • Качество системы ОД/ФТ;
  • Риски коррупции и мошенничества;
  • Финансовая прозрачность и стандарты;
  • Прозрачность и подотчетность общества;
  • Правовые и политические риски.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2201055-oboshel-ssha-i-yaponiyu-kazahstan-obognal-110-stran-v-antiotmyvochnom-reytinge/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie