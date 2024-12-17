Обошел США и Японию: Казахстан обогнал 110 стран в "антиотмывочном" рейтинге

Казахстан улучшил свои позиции в независимом рейтинге антиотмывочной сферы, оставив позади 110 стран, сообщили в пресс-службе АФМ, передает NUR.KZ.

Как уточнили в ведомстве, базельский институт управления опубликовал ежегодный рейтинг "Вasel AML Index".

В рейтинге в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, Казахстан расположился на 111-мместе с 4,65 балла (риск ОД/ФТ оценивается по 10-балльной шкале, где 10 - максимальный риск, 0- минимальный риск).

Подчеркивается, что за 4 года РК шагнула с 73 на 111 место в рейтинге, улучшив свои показатели.

Казахстан обошел такие страны, как США, Япония, Сингапур, Китай, Катар, Италия, Венгрия и Турция.

В пятерку стран с наименьшим риском вошли Сан-Марино, Исландия, Финляндия, Эстония, Андорра, Швеция.

Согласно официальному сайту рейтинга, Базельский индекс AML - это независимый, основанный на данных инструмент ранжирования и оценки рисков отмывания денег и связанных с ним финансовых преступлений по всему миру.

Он предоставляет оценки рисков для стран и юрисдикций на основе данных из 17 общедоступных источников, таких как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Transparency International и Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью. Баллы риска охватывают пять областей, которые, как считается, способствуют высокому риску отмывания денег:

Качество системы ОД/ФТ;

Риски коррупции и мошенничества;

Финансовая прозрачность и стандарты;

Прозрачность и подотчетность общества;

Правовые и политические риски.