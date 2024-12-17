Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Бесплатный Wi-Fi появится в автобусах в Павлодарской области

Опубликовано:

Маршрутный автобус в Павлодаре
Автобус в Павлодаре. Фото: instagram.com/akimat.pavlodar/

В трех городах Павлодарской области планируют в 2025 году оснастить общественный транспорт Wi-Fi. На данный момент прорабатывают вопрос с поставщиками, передает "Ирбис TV".

Качеством интернета на трассах озадачились в Павлодарской области. В 2025 году на дорогах намерены установить 12 передающих вышек. По информации чиновников, это должно решить проблему качества связи и интернета.

Уже известны и направления: Баянаульский, Майский, Железинский районы, а также Аккулы, Теренколь и Экибастуз. Прорабатывается вопрос и бесплатного Wi-Fi.

"Мы хотим открыть доступ к общественному Wi-Fi. Акимом области было дано поручение совместно с акимами трех городов проработать вопрос с поставщиками по установлению оборудования общественного Wi-Fi в автобусах в Павлодаре, Экибастузе и Аксу", - сообщил руководитель управления цифровых технологий Павлодарской области Агыбай Амирин.

Между тем в 10 селах Павлодарской области интернет и мобильная связь полностью отсутствуют. Дело в том, что в населенных пунктах количество жителей менее 250 человек. Финансово операторам это невыгодно.

Ранее стало известно, что в 2023-2024 годах удалось обновить автопарки Павлодара и Экибастуза на 211 новых автобусов. До конца года ожидается поставка еще 32 новых автобусов в областной центр.

Также в Павлодаре в рамках модернизации трамвайного парка планируется приобрести 25 энергоэффективных трамваев за счет займа на 8 млрд тенге. Обязательным условием является возможность автономного хода вагонов до 20 км для охвата микрорайона Достык и в перспективе микрорайона Второй Павлодар.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2200991-besplatnyy-wi-fi-poyavitsya-v-avtobusah-v-pavlodarskoy-oblasti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie