Бесплатный Wi-Fi появится в автобусах в Павлодарской области

В трех городах Павлодарской области планируют в 2025 году оснастить общественный транспорт Wi-Fi. На данный момент прорабатывают вопрос с поставщиками, передает "Ирбис TV".

Качеством интернета на трассах озадачились в Павлодарской области. В 2025 году на дорогах намерены установить 12 передающих вышек. По информации чиновников, это должно решить проблему качества связи и интернета.

Уже известны и направления: Баянаульский, Майский, Железинский районы, а также Аккулы, Теренколь и Экибастуз. Прорабатывается вопрос и бесплатного Wi-Fi.

"Мы хотим открыть доступ к общественному Wi-Fi. Акимом области было дано поручение совместно с акимами трех городов проработать вопрос с поставщиками по установлению оборудования общественного Wi-Fi в автобусах в Павлодаре, Экибастузе и Аксу", - сообщил руководитель управления цифровых технологий Павлодарской области Агыбай Амирин.

Между тем в 10 селах Павлодарской области интернет и мобильная связь полностью отсутствуют. Дело в том, что в населенных пунктах количество жителей менее 250 человек. Финансово операторам это невыгодно.

Ранее стало известно, что в 2023-2024 годах удалось обновить автопарки Павлодара и Экибастуза на 211 новых автобусов. До конца года ожидается поставка еще 32 новых автобусов в областной центр.

Также в Павлодаре в рамках модернизации трамвайного парка планируется приобрести 25 энергоэффективных трамваев за счет займа на 8 млрд тенге. Обязательным условием является возможность автономного хода вагонов до 20 км для охвата микрорайона Достык и в перспективе микрорайона Второй Павлодар.