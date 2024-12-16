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Спасателей пришлось вызывать на помощь к 10-летней девочке в Алматы

Опубликовано:

Снятие кольца
Снятие кольца. Фото: t.me/qr_tjm

В Алматы 10-летняя девочка надела тесное кольцо и не смогла самостоятельно его снять. Ей помогли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК. 

Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, в Алматы девочка надела тесное кольцо и не смогла самостоятельно его снять. 

Прибывшие на место вызова сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК разрезали сдавливающее кольцо специальным инструментом и спасли палец ребенка.

МЧС напоминает, что самостоятельное разрезание кольца на пальце может быть опасным и привести к травмам.

Напомним, ранее в Караганде 24-летняя девушка не смогла самостоятельно снять кольцо с пальца. Палец распухал на глазах. Избавиться от украшения помогли сотрудники оперативного спасательного отряда при помощи слесарного инструмента. Медицинская помощь девушке не понадобилась.

Похожий случай произошел и в середине октября: кольцо сдавило палец девушке 1990 года рождения так, что она не смогла снять его. С помощью шанцевых инструментов сотрудники ДЧС оперативно сняли кольцо.

А в ноябре спасатели помогли освободить палец годовалой девочки, застрявший в пластиковой игрушке. Родители не смогли справиться самостоятельно и обратились за помощью. В МЧС отметили, что теперь малышка чувствует себя хорошо, и в медицинской помощи не нуждается.

На другой необычный вызов выезжали спасатели в начале октября в Шымкенте – там помощь понадобилась ребенку, надевшему на голову горшок. Спасатели Оперативно-спасательного отряда МЧС с помощью шанцевых инструментов аккуратно сняли пластиковый горшок. Все обошлось без травм.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2200836-spasateley-prishlos-vyzyvat-na-pomoshch-k-10-letney-devochke-v-almaty/

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