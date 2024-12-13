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Четырехполосная дорога соединит Актобе и Хромтау

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Асхат Шахаров
Асхат Шахаров. Фото: t.me/ortcom_kz

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров сообщил, что доля автодорог местного значения в нормативном состоянии достигла 78%, передает NUR.KZ со ссылкой на СЦК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в текущем году на повышение качества дорог местного значения запланирована реализация 193 проектов на сумму 64,5 млрд тенге.

На сегодняшний день в регионе уложено более 500 километров дорожного покрытия. В Актобе приведено в нормативное состояние более 200 улиц, что составляет 47 километров.

"Большая работа ведется совместно с министерством на маршруте Актобе - Хромтау международной автодороги Самара - Шымкент. На данный момент выделено два участка.

Сегодня мы начали строительно-монтажные работы на втором участке. В ближайшее время после проведения тендерного конкурса начнутся работы на первом участке. В целом будет четыре полосы", - заявил Асхат Шахаров на пресс-конференции в СЦК.

В 2024 году в рамках национального проекта "Сильные регионы - драйвер развития страны", а также программы "Ауыл - Ел бесігі" в Западно-Казахстанской области был запланирован ремонт свыше 643 км дорог на общую сумму 91,6 млрд тенге.

А в Акмолинской области отремонтировали 600 км автодорожного покрытия. Для реализации более 130 проектов были выделены свыше 70 млрд тенге.

Помимо этого, на аппаратном совещании аким Актюбинской области Асхат Шахаров заслушал информацию о подготовке к зимнему содержанию автомобильных дорог в регионе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2200391-chetyrehpolosnaya-doroga-soedinit-aktobe-i-hromtau/

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