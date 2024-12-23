От 25 до 200 тысяч тенге: сколько алматинцы планируют потратить на празднование Нового года

Новый год для казахстанцев - это не только время для семейных встреч, но и момент, когда каждый планирует праздники по-своему. Планами и воспоминаниями алматинцы поделились с корреспондентом NUR.KZ.

Новый год - это всегда особенный момент, наполненный ожиданиями, радостью и, конечно, семейными традициями. Многие казахстанцы уже начали готовиться к празднику, несмотря на то, что финансовые планы еще не окончательно составлены. В этом году предпочтения варьируются от скромных посиделок до масштабных застолий и незабываемых поездок. О том, как будут встречать Новый год алматинцы, мы узнали из опроса.

Ольга, как и многие, еще не определилась с окончательным бюджетом на Новый год, но уже начала закупать продукты и напитки. Она вспоминает, бывали моменты, когда ей приходилось встречать праздник в поезде.

Ольга. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Мы еще бюджет не планировали, но потихоньку покупаем напитки и продукты. Было и такое, что пришлось встретить Новый год в поезде", - рассказывает Ольга.

Айганым делится, что ежегодно она с коллегами посещает новогодний корпоратив, а дома собирается отмечать в кругу семьи.

Айганым. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Я работаю в сетевом маркетинге и ежегодно мы с коллегами идем на новогодний корпоратив. Также буду отмечать в семейном кругу, дома. Как принято у казахов, на столе обязательно должен быть бешбармак с казы, поэтому бюджет будет составлять около 100 тысяч.

Самый необычный Новый год я встретила в молодости, с друзьями. Мы отмечали праздник в санатории в районе Медео, это был шикарный и незабываемый Новый год", - делится воспоминаниями Айганым.

Ерхан, как и многие, предпочитает встречать Новый год в кругу семьи. Он планирует отдыхать и наслаждаться домашней едой, отмечая праздник в традиционной обстановке.

Ерхан. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Новый год я буду отмечать в кругу семьи, в Атырау. Я планирую есть домашнюю еду и отдыхать. Я всегда довольно скучно отмечал этот праздник, поэтому самый необычный случай был, когда я встретил Новый год дома у друга", - рассказывает Ерхан.

Гуля, пенсионерка, не ожидает большого праздничного стола из-за ограниченного бюджета. Ее пенсия составляет 90 тысяч тенге, и, вероятно, празднование пройдет скромно.

Гуля. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Я живу одна, поэтому не знаю. Моя пенсия составляет 90 тысяч, вряд ли будет шикарный стол. А самый запоминающийся Новый год я встречала с родителями, их давно нет", - ответила женщина.

А молодой парень по имени Дамир тоже планирует встретить Новый год с семьей.

Дамир. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Я планирую встретить Новый год с семьей в 12 часов ночи, а после присоединиться к друзьям. Бюджет рассчитываю на 25-30 тысяч. Самый необычный Новый год был, когда я обжег себе руку, поэтому он остался у меня в памяти. К счастью, пальцы я не повредил", - вспоминает Дамир.

Еще одна жительница Алматы, Светлана, которая проведет Новый год в кругу своей семьи, готовит стол с бараниной и тортом. Ее бюджет на праздник составляет около 200 тысяч тенге.

Светлана. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Новый год я встречу с семьей. На столе у нас будет баранина, торт. Поэтому бюджет, на который я рассчитываю - 200 тысяч, не больше. Самый необычный Новый год я отмечала в Таиланде. Было интересно встречать его без снега, из зимы попасть в лето", - рассказывает Светлана.

Арина, которая планирует встретить Новый год в кругу большой семьи, впервые за два года собирается вернуться домой. Для нее Новый год - это момент встречи с родными и традиции, связанные с теплотой семейного уюта.

Арина. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Я планирую поехать домой впервые за последние два года, встретить Новый год дома в кругу семьи. У меня большая семья, рассчитываю, что бюджет составит сто тысяч тенге. Самый необычный Новый год был для меня в общежитии с однокурсниками", - поделилась Арина.

Диля планирует провести Новый год в кругу семьи. На столе по традиции будут манты и салаты.

Диля. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Я буду отмечать с семьей. Бюджет на новогодний стол составит около 50 тысяч тенге, думаю. На столе будут по традиции манты, салаты. Самый необычный Новый год был в поезде. Остальные праздники все встречала в кругу семьи, ничего особенного", - отметила Диля.

Михаил, в свою очередь, вспоминает, как в 2023 году встретил Новый год в одиночестве, рано лег спать, и надеется, что в этом году праздник пройдет гораздо лучше.

Михаил. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Бюджет на новогодний праздник составит около 75 тысяч тенге. На столе будет курица, салат оливье, различные соки", - добавил Михаил.

Надежда и Рафаил, семейная пара, которая всегда встречает Новый год дома у камина, не задумываются о бюджете, предпочитая покупать все самое лучшее.

Надежда и Рафаил. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Мы встречаем каждый Новый год дома. У нас частный дом, есть камин. По традиции всегда собираемся дома, у камина с детьми. Я очень люблю сервировать стол, ставить елку непременно. Несмотря на свой возраст, у меня всегда есть ожидания чего-то лучшего каждый Новый год. Мы никогда не считаем бюджет, покупаем все самое хорошее. Но стол обязательно должен быть богатым.

Мы когда-то в Пятигорске были, встречали Новый год. И у нас была огромная дыня. А мы ее отрезали, кусочек съели. Я помню, мы угостили работников, где мы останавливались. И нас все благодарили. Все были в восторге от этого", - поделилась пара.

Конечно, каждый казахстанец по-своему переживает этот праздник, и, несмотря на разные бюджеты и способы празднования, для всех Новый год остается временем для семьи, теплоты и уютных традиций.