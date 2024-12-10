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В Астане на 5 дней перекроют один из туннелей

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Работы в туннеле в Астане
Дородные работы в Астане. Фото: instagram.com/dorogi_transport_astana

В Астане частично перекроют туннель между улицей Бараева и проспектом Республики, передает NUR.KZ со ссылкой на управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В Instagram-аккаунте управления сообщили о проведении работ по обследованию и устранению утечки воды на проезжей части туннеля, расположенного между улицей А. Бараева и проспектом Республики.

"В связи с этим, с 10 по 15 декабря текущего года будет частично перекрыта одна полоса проезжей части для проведения необходимых обследований. При этом движение будет организовано по второй полосе", - предупредили в управлении.

Отметим, что в 2024 году в столице неоднократно ограничивали движение на дорогах из-за ремонтных дорог. Ранее масштабный ремонт улиц в Астане разъяснили в управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны.

"В текущем году акцент делается на дорожную инфраструктуру. Следовательно, в этом году увеличен объем строительства и ремонта дорог. Учитывая климатические погодные условия, сезон дорожных работ в столице короткий. Поэтому дорожники заходят сразу на несколько улиц, при этом учитывают дорожное движение", - рассказывали в управлении.

Сообщалось, что в 2024 году средним ремонтом в столице было охвачено более 50 улиц, текущим - более 200 улиц. Работы велись как в дневное, так и в ночное время.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2198448-v-astane-iz-za-utechki-vody-na-5-dney-chastichno-perekroyut-tunnel-na-prospekte-respubliki/

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