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Принадлежавший Кайрату Боранбаеву ТРЦ станет музеем

Опубликовано:

Девушка фотографирует здание
Площадь "Алмалы". Фото : NUR.KZ/Петр Карандашов

Аким Алматы Ерболат Досаев во время внеочередной сессии маслихата рассказал, что торговый центр "Алмалы" станет музеем, передает корреспондент NUR.KZ.

"Начиная с 2025 года в Алматы на базе бывшего ТЦ "Алмалы" начнется создание первого в СНГ Музея науки для детей совместно с Science Museum Singapore. На эти цели планируется выделить из бюджета города 12,2 млрд тенге", - сообщил Ерболат Досаев.

Отметим, торговый центр "Алмалы" является подземным и находится под площадью Республики в Алматы. Его купол расположен на площади перед зданием городского акимата. Помещение несколько лет закрыто и находится на реконструкции.

Напомним, ранее сообщалось, что бизнесмен Кайрат Боранбаев передал в пользу государства фитнес-клуб, объект в бизнес-центре и ТЦ в Алматы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2197154-prinadlezhavshiy-kayratu-boranbaevu-trc-stanet-muzeem/

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