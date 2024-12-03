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Астанчанин не смог поучаствовать в выборах депутатов из-за ошибки в документах жены

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Чиновник
Мужчина. Иллюстративное фото: Motortion / Getty Images

Житель Астаны подал заявку на регистрацию своей кандидатуры на пост депутата маслихата, однако вакоре ему было отказано из-за ошибки в документах супруги, передает NUR.KZ со ссылкой на суды города.

Как напомнили в Telegram-канале судов, выборы в депутаты маслихата в Астане запланированы на 8 декабря.

Гражданин К., о котором пойдет речь, зарегистрировал свою кандидатуру 11 ноября.

После этого городской департамент госдоходов должен был проверить на достоверность сведения об активах и обязательствах, задекларированных К. и его супругой Т.

20 ноября департамент выяснил, что супруга не указала в декларации наличие ценных бумаг. Через два дня окружная избиркомиссия отменила решение о регистрации К. в качестве кандидата в депутаты. Однако последний с этим не согласился и направил иск об оспаривании в суд.

Согласно его завлению, выявленное ДГД нарушение было устранено, супруги подали новую декларацию после отзыва старой.

В суде оба подтвердили факт наличия ценных бумаг у Т., которые были куплены через один из банков второго уровня.

В результате суд установил, что выводы ОИК об отмене протокольного решения о регистрации истца в качестве кандидата в депутаты маслихата Астаны являются законными.

На официальном сайте акимата Астаны в сообщении от 14 ноября говорится, что окружная избирательная комиссия столицы зарегистрировала кандидатами в депутаты маслихата вместо выбывшего по одномандатному территориальному избирательному округу 8 человек.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2195559-astanchanin-ne-smog-stat-kandidatom-v-deputaty-iz-za-oshibki-v-dokumentah-zheny/

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