Стало известно, какое место занимают Астана и Алматы в мировом рейтинге самых комфортных городов для экспатов

Цюрих признан лучшим городом мира для проживания экспатов, согласно рейтингу глобальной консалтинговой компании Mercer, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Швейцарская столица возглавила список благодаря высоким оценкам за удобство государственных услуг, низкий уровень преступности, активную культурную жизнь и ориентацию на устойчивое развитие. Однако эксперты отмечают, что высокая стоимость жизни делает город доступным лишь для обеспеченных иностранцев.

На втором и третьем местах расположились Вена (Австрия) и Женева (Швейцария), а среди азиатских городов лидером стал Сингапур, занявший 30-ю строчку в мировом рейтинге. Лос-Анджелес показал наибольший прогресс, поднявшись с 44-го места в 2023 году на 26-е в 2024 году благодаря улучшению безопасности, качества воздуха и доступности интернета.

При этом Алматы оказался на 179-м месте, а Астана — на 186-м. Последние места в рейтинге заняли Хартум (Судан) и Багдад (Ирак), расположившиеся на 240-й и 241-й строчках соответственно.