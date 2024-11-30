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"Высшая степень боеготовности": Минобороны обратилось к казахстанцам

Опубликовано:

Военный вертолет
Военный вертолет. Фото: t.me/modgovkz

В Казахстане стартует новый период боевой учебы. Армейские подразделения поднимут по тревоге для совершения марша на полигоны и в учебные центры, передает NUR.KZ со ссылкой на Минобороны.

"С началом нового периода боевой учебы все органы военного управления, воинские части и учреждения Вооруженных сил будут приведены в высшие степени боевой готовности. В первых числах декабря армейские подразделения будут подняты по тревоге для совершения марша на полигоны и в учебные центры.

Планируется переброска личного состава и передвижение колонн военной техники к местам проведения комплексных тактико-строевых занятий и тренировок. В целях безопасности доводим, что на отдельных участках дорог в регионах не исключается временное ограничение дорожного движения", - сообщается в официальном Telegram-канале МО.

Граждан и представителей СМИ призвали не распространять ложные сообщения и доверять только официальным источникам информации.

По информации на официальном сайте ведомства, боевая подготовка организуется на основе требований Общевоинских уставов Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований РК, приказов министра обороны и первого заместителя министра обороны – начальника Генерального штаба Вооруженных Сил, организационных указаний, программ боевой подготовки, сборников нормативов по боевой подготовке, а также других документов, определяющих задачи по боевой подготовке и требования к ней.

Учебный год в Вооруженных Силах начинается с декабря месяца, при этом непосредственно на обучение выделяется 9 месяцев (декабрь – вторая неделя апреля, июнь – вторая неделя октября).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2194601-vysshaya-stepen-boegotovnosti-minoborony-obratilos-k-kazahstancam/

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