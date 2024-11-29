Плацдармом для обмана граждан других стран назвали Казахстан в МВД
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Количество фактов интернет-мошенничества увеличилось в 10 раз за последние семь лет в Казахстане. В МВД страну назвали "плацдармом для обмана" граждан других государств, передает сайт телеканала КТК.
Дошло даже до того, что злоумышленники пытались обмануть депутатов мажилиса. Законодатели предлагают строго ограничить онлайн-кредитование, а некоторые эксперты считают, что кредиты нужно выдавать только наличными и только в отделениях банков.
Отмечается, что мошенники даже смогли обмануть биометрию.
Злоумышленники стали настолько самоуверенными, что пытаются обмануть даже депутатов.
"Мы уже боимся телефонного звонка от родных, потому что наш коллега-депутат… его голосом сообщение пришло. Вот до чего дошло. И это был его голос, мы его знаем… но это не он был", - заявил мажилисмен Магеррам Магеррамов.
Некоторые обвиняют в ситуации банки второго уровня - якобы из-за их безответственности граждане не защищены.
"Виной всплеска интернет-мошенничества является полная бесконтрольность банков, поскольку ни один банк не лишен лицензии, несмотря на абсолютно очевидные нарушения", - считает юрист Палаты юридических консультантов Марина Лаптева.
Другие эксперты предлагают вовсе не давать кредиты тем, кому нет еще 21, и гражданам старше 63 лет.
В департаменте по противодействию киберпреступности МВД напомнили, что буквально недавно оперативники выявили четыре мошеннических Call-центра в Алматы.
Выяснилось, что жертвами были не казахстанцы, а граждане других стран, например, США, Италии и Великобритании.
Казахстан уже стал своеобразным плацдармом для обмана граждан других стран, заявили в МВД. А из-за рубежа примерно по тем же схемам обманывают и наших соотечественников.
Источник: КТК
Отметим, согласно статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
2. Мошенничество, совершенное:
- группой лиц по предварительному сговору;
- лицом с использованием своего служебного положения;
- путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;
- в сфере государственных закупок, –
наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
3. Мошенничество, совершенное:
- в крупном размере;
- лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;
- в отношении двух или более лиц;
- неоднократно, –
наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:
преступной группой;
в особо крупном размере, –
наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2194061-placdarmom-dlya-obmana-grazhdan-drugih-stran-nazvali-kazahstan-v-mvd/