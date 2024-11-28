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Землетрясение вновь почувствовали алматинцы ночью

Опубликовано:

Алматы с высоты птичьего полета
Алматы. Иллюстративное фото: Деонисий Мить

В ночь на четверг, 28 ноября. жители Алматы почувствовали подземные толчки. Очаг землетрясения располагался на территории Китая, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале министерства, подземные толчки были зафиксированы в 01:31.

Очаг землетрясения располагается на территории Китая в 318 километрах на юго-восток от Алматы.

Ощутимость в Алматы составила 2 балла.

После землетрясения специалисты "Казселезащит" провели мониторинг по обследованию русел рек, гидротехнических сооружений, оползнеопасных и селеопасных участков.

Помимо этого, проведен визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения на предмет возможных повреждений.

"По результатам осмотра повреждений не обнаружено, в настоящее время указанные объекты функционируют в штатном режиме.

Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. Обстановка стабильная", – проинформировали в министерстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2193507-zemletryasenie-vnov-pochuvstvovali-almatincy-nochyu/

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